Springe. Finn-David Heinz aus Pattensen (TuS Wettbergen) hat bei der Regionsmeisterschaft in Ronnenberg mit dem Titelgewinn in der U 18 aufhorchen lassen. Seine konstant starken Leistungen während des gesamten Turniers bestätigte die Nummer zwei der Setzliste im Endspiel mit einem in der Höhe unerwarteten 6:2, 6:2 gegen den favorisierten Timo Hardte (TC RW Barsinghausen).

In einem quantitativ und qualitativ stark besetzten Feld konnte der Siegeszug des Arnumers Florian Rittler (DTV Hannover) bei den Titelkämpfen der Altersklasse U 16 in Springe erst im Finale beim 3:6, 4:6 von seinem topgesetzten Mannschaftskollegen Linus Puhl gestoppt werden. „Das war ein wirklich hochklassiges Match, das über weite Strecken ausgeglichen verlief“, sagte Vater Burkhard Rittler.

In der weiblichen U 16 durfte die Arnumerin Anneleen Harms (HTV Hannover) nach dem finalen 6:4, 6:4 gegen die Nummer eins der Setzliste, Luisa Kayser (DTV Hannover), jubeln. Schon beim 6:4, 6:4 in der Vorschlussrunde gegen Vereinskollegin Elina Schulz hatte sie ihre tolle Form unter Beweis gestellt. Im zweiten Halbfinale unterlag Diana Kostin von der TG Hemmingen-Westerfeld nach hartem Kampf mit 4:6, 7:6, 2:10 gegen Kayser.

Emily Bauer vom TV Eldagsen zog im Endspiel der weiblichen U 14 in Ronnenberg im Finale nur knapp mit 2:6, 6:2, 3:10 gegen Finja Hahn (HTV Hannover) den Kürzeren. In der Vorschlussrunde hatte sie sich mit 6:4, 6:4 gegen Lilly Rose Tengbe von der SV Arnum behauptet.

Leonie Stelter vom TV Springe hat in Barsinghausen bei den U-9-Juniorinnen Platz drei belegt. In dieser Altersklasse fließt neben dem eigentlich Turnier auf dem Midcourt ein sportmotorischer Block mit Sprint, Wurf, Sprung und Geschicklichkeit in die Gesamtwertung ein. Im Spiel um Platz drei beim Tennis profitierte die junge Deisterstädterin von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin.



Von Martina Emmert