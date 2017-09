Letteraner melden Team ab

Handball. Die Regionsoberliga-Saison ist noch jung, für die Männer von Aufsteiger SG Letter 05 ist sie jedoch bereits beendet. Die Verantwortlichen haben das Team vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Letteraner waren vor einer Woche mit einer Rumpftruppe beim TSV Anderten III angetreten und hatten deutlich verloren. Das zweite Spiel des Wochenendes wurde bei der TSV Burgdorf IV dann sogar abgesagt.

„Uns waren die Spieler ausgegangen“, sagt Coach Jens Mönnich. Grund für den Spielermangel war die Unzufriedenheit einiger Akteure mit der Trainingsbeteiligung einiger Mitstreiter. „Einige haben Schichten und Dienste getauscht, um am Training teilnehmen zu können oder bei Spielen dabei zu sein. Andere haben häufig gefehlt“, berichtet Mönnich.

Unzufriedene Spieler wechseln noch rasch den Verein

Wenige Tage vor der Partie beim TSV Anderten haben einige Spieler die Reißleine gezogen, den Verein verlassen und sich neuen Clubs angeschlossen. Bei der SG Letter 05 gab es Überlegungen, die erste Mannschaft durch die zweite Vertretung aufzufüllen. „Dies hätte sich als schwierig erwiesen, da es zahlreichen Spielern an der Qualität für die Regionsoberliga fehlt“, kommentiert Mönnich. Das hätten alle Beteiligten letztendlich eingesehen und die schwere, aber wohl folgerichtige Entscheidung getroffen, das Team abzumelden.

Für Mönnich ist der Rückzug besonders ärgerlich. Er hatte vor der Saison konkrete Anfragen von einigen Vereinen vorliegen gehabt, aber abgesagt. Für ihn gehen 18 abwechslungsreiche Jahre als Trainer vorerst zu Ende.

Weiterhin Regionsoberliga-Handball ist beim Garbsener SC zu sehen. Der Tabellendritte empfängt am Sonntag um 16 Uhr die TSG Emmerthal. „Wir müssen uns im Abwehrverhalten steigern“, unterstreicht Trainer Michael Evers. Mit den bisherigen Defensivleistungen in dieser Saison ist der Übungsleiter nicht zufrieden. „Wir verschieben nicht gut“, hat Evers erkannt.

Eine schwere Auswärtsaufgabe hat am Sonnabend Aufsteiger TSV Neustadt zu bewältigen. Das Team von Trainer Patrick Robock reist zur HSG Nienburg III, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Robock weiß, dass es bei den heimstarken Nienburgern immer schwer ist, zu bestehen. Die Gastgeber dürften besonders motiviert sein, da sie bisher noch sieglos sind.

Die A-Jugend von GIW Meerhandball hat am Sonnabend (17.15 Uhr) eine lange Anfahrt und einen schwer zu bespielenden Gegner vor der Brust. Die Gäste geben bei der HSG Heidmark ihre Visitenkarte ab.

GIW will sich bei der HSG Heidmark gut verkaufen

„Wir wollen uns in Heidmark gut verkaufen“, sagt Trainer Sven Gennburg. Er sieht sein Team in dieser Begegnung trotz des überzeugenden Heimsieges gegen die SF Söhre in der Vorwoche als Außenseiter. Hoffnung macht ihm die Tatsache, dass die Hausherren noch sieglos sind. „Vielleicht macht ihnen der dadurch entstehende Druck zu schaffen“, mutmaßt Gennburg.

Ausgeglichen wie selten zuvor verläuft die Vorrunde zur Oberliga bei der B-Jugend . „Jedes Wochenende entstehen überraschende Ergebnisse“, sagt GIW-Coach Alexander Wenzel. Sein Team gastiert am Sonntag ab 13.30 Uhr beim MTV Braunschweig. „Wir fahren dort hin, um zwei Punkte zu holen“, sagt der Übungsleiter.

Ebenfalls reisen müssen die C-Jugendlichen von GIW Meerhandball. Am Sonntag ab 13 Uhr sind sie bei Tabellenführer HV Lüneburg auf dem Parkett – eine knifflige Aufgabe.

Von Hartmut Butt