Radrennen auf der alten Holzbahn in Wülfel abgesagt

Hannover. Bei den Schauern war die Absage schnell klar. „Ich war gegen 13.30 Uhr auf der Bahn – und bin richtig nass geworden“, sagte Jürgen Apel, der Organisator der Rennen, Schatzmeister des Radrennbahn-Vereins und Chef-Instandhalter der Bahn an der Wilkenburger Straße.

Das Ende naht: Am Mittwoch sollen die letzten Radrennen auf der alten Holzbahn ausgetragen werden. Jürgen Apel, der Mann der das Oval am Leben hielt, hört auf. Zur Bildergalerie

„Es ist mir zu riskant“, sagte Apel, der mittags umgehend allen Fahrern Bescheid gab. „Die Sonne hat gefehlt am Nachmittag. So hält sich oben in den Kurven die Feuchtigkeit“, erklärt Apel. Die Sicherheit der Fahrer wäre nicht gewährleistet.

Gemeinsam mit den Fahrern und den Mitorganisatoren entschied Apel: Das Event wird verschoben. Nächster Termin ist der kommende Mittwoch (13. September). Hoffentlich spielt dann das Wetter mit. Geplant sind ein Derny-Rennen und ein Vierer-Mannschaftsrennen.

Es wird vermutlich die letzte Veranstaltung auf der 53 Jahre alten und maroden Bahn. Apel (80) hört Ende der Saison endgültig auf. Es gibt keinen Nachfolger, der sich um die Pflege und den Austausch kaputter Holzlatten kümmert. So steht das unüberdachte Oval vor dem Aus. sl