Ludwig/Walkenhorst verpassen das Halbfinale

Timmendorfer Strand. Die Beachvolleyball-Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben das Halbfinale bei den deutschen Meisterschaften verpasst. Die Titelverteidigerinnen unterlagen am Sonnabend am Timmendorfer Strand in der Verliererunde mit 1:2 (23:21, 13:21, 12:15) gegen Melanie Gernert/Tatjana Zautys (Berlin/Winnenden). Das Duo hatte bereits die Europameisterinnen Nadja Glenzke/Julia Großner (Hamburg) aus dem Turnier geworfen.

„Das ist tierisch schade, dass wir nicht weiterspielen können. Wir wollen uns bei unseren Fans für die Unterstützung bedanken, sie haben uns gepusht“, sagte Ludwig nach dem umkämpften Match vor rund 4000 Zuschauern in der Ahmann-Hager-Arena. Die für den Hamburger SV startenden Olympiasiegerinnen brachen im Anschluss beide in Tränen aus. „Wir sind einfach nur leer, das war ein sehr langes Jahr“, meinte Walkenhorst. „Ich bin auch froh, dass es vorbei ist.“

Von RND/dpa