Luther wollen Polster vergrößern

Basketball. Es geht um Platz drei der Oberliga . Auf dem rangieren derzeit die Männer des TSV Neustadt II – und wollen dort auch über die Weihnachtspause bleiben. Doch davor steht die Hürde CVJM Hannover. Am Sonnabend ab 16 Uhr ist der Spitzenreiter zu Gast in der Michael-Ende-Schule.

Erst in der vergangenen Woche demonstrierten die Hannoveraner ihre Stärke und untermauerten den Willen, wieder in die 2. Regionalliga zurückzukehren. Im Topspiel brachten sie dem TSV Barsinghausen die erste Saison-Niederlage bei – sogar in Barsinghausen, wo der Gast seit mehr als einem Jahr ungeschlagen geblieben war. Der CVJM musste in dieser Saison auch erst eine Niederlage einstecken – die allerdings am ersten Spieltag gegen die Neustädter. „Da wir das bisher einzige Team sind, das gegen den CVJM gewinnen konnte, sollte zu Hause ein weiterer Sieg drin sein“, sagt Teamsprecher Jan Gebauer. Zur Topbesetzung fehlt beim TSV einzig Marco Eggers.

Der Scharfschütze fehlt

Beim RV Hoya will sich Bezirksliga -Spitzenreiter TSV Luthe am Sonnanend ab 18 Uhr in Weihnachtsstimmung schießen. „Hoyas 105:44-Sieg im Abstiegskampf gegen den TSV Neustadt III war ein deutliches Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Wir sind aber ein anderes Kaliber als Neustadt. Mit einer guten Leistung wollen wir unsere Tabellenführung weiter ausbauen“, unterstreicht Teamsprecher Arne Grahle. Da beim RV Hoya der nach Delmenhorst abgewanderte Topscorer Marc Polley fehlt und obendrein Hoyas zweiter Scharfschütze, Daniel Hartje, noch seine Form sucht, sieht Grahle beste Chancen, die eigenen Erwartungen zu erfüllen.

Zum Duell der Aufsteiger muss der TSV Stelingen am Sonnabend nach Bückeburg-Meinsen fahren. Dort geht es ab 18 Uhr gegen die SG Rusbend/Bückeburg. Die Schaumburger waren stark gestartet und hatten sogar Vizemeister TKW Nienburg klar bezwungen. Zuletzt wurden sie allerdings zumindest von den Spitzenteams auf den Boden zurückgeholt. Das gleiche Schicksal musste der TSV ertragen. Aber er liegt nur hinter dem jetzigen Gegner, weil zwei seiner Partien ausgefallen waren. Denn nach Niederlagen liegen beide Rivalen gleichauf.

Schlusslicht TSV Neustadt III tritt am Sonntag um 16.30 Uhr bei den Hannover Dragons an. Niederlage Nummer acht steht zu befürchten.

Duell der Reserven

Wie die erste Mannschaft muss auch die Reserve des TSV Luthe in Hoya antreten. Am Sonnabend ab 16 Uhr geht es im Bezirksklassen-Duell der Zweitvertretungen für den TSV um den Anschluss an das Mittelfeld. Mit einem Sieg würden die Luther nach Punkten zum fünftplatzierten Gegner aufschließen.

Von Matthias Abromeit