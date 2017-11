MSG-Männer in der Erfolgsspur

Basketball. Die Männer der MSG Grasdorf/Bad Münder haben ihre Niederlage im Spitzenspiel der Bezirksoberliga rechtzeitig verdaut. Nach dem Rückschlag gegen den TuS Bothfeld gelangten sie nun mit einem 77:67-Sieg gegen den TK Hannover II direkt wieder zurück in die Erfolgsspur.

„Wir hatten damit gerechnet, dass der TKH mit einem starken, aber auch jungen Team anreisen würde. Da im Jugendbereich Zo­nenverteidigung verboten ist, hatten wir uns entschieden, dauerhaft eine Zonenverteidigung zu spielen, und gehofft, dass sie das noch nicht gewohnt sind“, erklärte Spielertrainer Jochen Michels.

Die Rechnung ging auf. Das Heimteam startete stark und lag nach dem ersten Viertel mit 18:8 in Führung. Mensur Bunjaku überzeugte mit den ersten sechs Punkten des Spiels. Die MSG hielt auch im zweiten Abschnitt das Tempo hoch. „Unsere Aufbauspieler Stefan Krohne und Khan Hoang Ngo hatten maßgeblichen Anteil an der starken ersten Halbzeit. Die haben die Zone gut dirigiert und immer wieder den Gegnern die Bälle abgenommen“, lobte Michels. Mit einer 39:19-Führung ging es in die Kabine.

Doch der Start hatte viel Energie gekostet. Die MSG ließ defensiv deutlich nach. Dank der Dreier von Christian Sunder hielt der 20-Punkte-Vorsprung noch. Erst im letzten Viertel schmolz er. Doch den Sieg hielt die MSG fest.

MSG Grasdorf/Bad Münder: Michels (18), Franjic (16), Bunjaku (16), Sunder (14), Krohne (6), Wohlfahrt (4), Hoang (1), Mohaupt (1), Schröter (1), Bork

Die Negativserie des BC Springe in der Bezirksliga West hält an. Das 40:65 vor heimischer Kulisse gegen den TKW Nienburg war die fünfte Niederlage im fünften Spiel. Nur der Beginn war gut. Doch nach der 18:11-Führung des BC passten die Gäste ihr Spiel an und agierten deutlich aggressiver und körperbetonter. „Da hatten wir wenig entgegenzusetzen“, sagte Teamsprecher Florian Debbertin. Zudem sei die eigene Trefferquote erneut miserabel gewesen. Die einstige Stärke, aus der Distanz zu punkten, wird immer mehr zur Schwäche. Zur Halbzeit lag der BC mit 25:32 zurück und kam danach nicht mehr auf die Füße.

BC Springe: Nold (9), Kacinkevicius (9), Chudzik (8), Debbertin (6), Sventoraitis (4), Musahl (2), Schlimgen (2), Wolff

Eine 57:87-Niederlage kassierte der TKJ Sarstedt in der Bezirksliga Ost beim TK Hannover III. Die Gastgeber zeigten, dass sie höhere Ziele haben. Schon nach dem ersten Viertel lagen die Sarstedter mit 14:29 klar zurück. TKJ-Kapitän Patrick Marcus war trotz der Niederlage nicht ganz unzufrieden: „Nach einem schwierigen Beginn haben wir uns gefangen und anschließend auf Augenhöhe agiert. Der TKH spielt in diesem Jahr um den Aufstieg.“

TKJ Sarstedt: Szycik (18), Ahrens (15), Bormann (10), Marcus (8), Duschek (4), Hahn (2), Biester

Der VfL Grasdorf II wurde indes seiner Favoritenrolle gerecht. Der Tabellenzweite bezwang den Mühlenberger SV mit 71:63. Beim 21:14-Start im ersten Viertel erwies sich der 18-jährige Connor Brandes als Motor für die Offensive. Doch als die Grasdorfer im zweiten und dritten Viertel nachlässiger wurden und sich Fehler häuften, schmolz der Vorsprung auf 48:47.

„Erst im letzten Viertel sind wir zur Besinnung gekommen und offensiv wieder souverän sowie defensiv sicherer aufgetreten“, sagte Spielertrainer Clemens Ebeling. Besonders Kai Runz sorgte bei seinem Debüt bei den zweiten Herren für viele wichtige Punkte.

VfL Grasdorf II: Brandes (23), Runz (18), yaw Yeboah (7), Dedden (7), Osenberg (5), C. Ebeling (4), Dorn (3), Abderman (2), Richter (2), Stabenow

Von Matthias Abromeit