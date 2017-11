MTB-Lion-Kings rüsten sich für Aufstiegskampf

Langenhagen. Ein Drittel der Saison in der 2. Basketball-Regionalliga ist inzwischen absolviert, und es zeichnet sich ab, dass die MTB-Lion-Kings des SC Langenhagen und die Red Devils des TuS Bramsche den Aufstieg in die 1. Regionalliga vermutlich unter sich ausmachen werden. Ausnahmslos siegreich, haben die beiden heißesten Titelkandidaten ihre Konkurrenten nach sechs Spieltagen schon recht deutlich distanziert. Einzig der TSV Quakenbrück kann offenbar noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen, hat allerdings schon zweimal verloren.

Dass der SCL im dritten Jahr in dieser Spielklasse nach einer Zittersaison 2016/17 nun auf der Erfolgswelle reitet, kommt nicht von ungefähr: Mit den größtenteils zuvor höherklassig aktiven Neuzugängen Bart Zents (Hannover Korbjäger/zuvor 2.-Liga-Pro-B-Team der UBC Tigers), Francesco Yanduka (Hannover Korbjäger), Aleks Semedo (DPG Dragons Nimwegen/1. Liga in den Niederlanden), Lasse Schikowski, Solomon Sheard (vom 1.-Regionalliga-Aufsteiger TSV Neustadt), Fanuel Hintza (TK Hannover) und Jannik Semlitsch (NBBL-Team Braunschweig) wurde personell und qualitativ enorm aufgerüstet.

Und jetzt haben die Langenhagener noch einen Neuen an Land gezogen: Dominic Rudge, 26-jähriger Point- und Shooting-Guard des VfL Hameln, wird ab Januar für sie auf Korbjagd gehen. „Ich hatte zum Topscorer der Hamelner schon länger Kontakt. Rudge, der in Hannover wohnt, hat sich jetzt aus beruflichen Gründen zu einem Wechsel entschieden“, verrät Coach Björn Becker. „Der VfL liegt ihm aber sehr am Herzen, deshalb wird er dort die Hinrunde beenden.“

In der Winterpause will Becker weiter nachlegen. Denn obwohl sich sein Team auf Aufstiegskurs befindet, sei nicht alles Gold, was glänzt. „Ich bin im Großen und Ganzen mit dem ersten Saisonabschnitt sehr zufrieden, doch es sind noch Verbesserungen zum Beispiel beim Teamplaying und bei der Abstimmung in der Defensive nötig“, sagt der Trainer, der in Hinblick auf den Aufstieg die Kirche im Dorf lassen will. „Es sind noch zwölf Spiele zu bestreiten, da kann noch einiges passieren.“ Die nächste Hürde muss sein Team am 2. Dezember zu Hause gegen den Osnabrücker TB nehmen.

Von Dirk Drews