Handball. Mit einem Auswärtsspiel beenden die Oberliga -Männer des MTV Großenheidorn die Saison. Die Riege von Trainer Marc Siegesmund tritt am Sonnabend um 19.30 Uhr beim heimstarken Absteiger VfL Wittingen an. „In Wittingen ist es immer schwer, zu gewinnen“, sagt Siegesmund.

In den vergangenen Jahren haben sich die Wittinger aufgrund ihrer Heimstärke noch stets zu retten vermocht. In dieser Saison hat es nicht gereicht, das Team muss absteigen. Die Oberliga-Konkurrenz ist freilich nicht unglücklich darüber, dass sie nächste Saison nicht mehr nach Wittingen reisen muss. „Wir wollen uns mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Die Jungs sind in guter Form, das beweisen die jüngsten Erfolge“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock.

Neben den Langzeitverletzten Jonathan Semisch, Björn Biester und Christian Reese fällt Kreisläufer Jonas Borgmann aus. Für ihn rückt Florian Degner aus der Jugend in den Kader. Er hat schon mehrfach ausgeholfen.

In der Landesliga genießt der MTV Großenheidorn II Heimvorteil gegen die HSG Schaumburg Nord II. Anwurf ist am Sonnabend um 17 Uhr.

Für die Gäste geht es noch um den Klassenerhalt. Schützenhilfe aus Großenheidorn ist nicht zu erwarten. Das Team von Trainer Klaus Nülle will mit einer erfolgreichen Vorstellung in die Wettkampfpause gehen und dem Publikum ein gutes Spiel zeigen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Nülle Unterstützung aus der Jugend und ersten Formation bekommt.

Das Spitzenspiel in der Regionsoberliga steht am Sonntag um 16.30 Uhr in Garbsen an. Der Tabellenzweite Garbsener SC empfängt den einen Rang schlechter platzierten HV Barsinghausen II. Die Gäste sind punktgleich.

„Mit einem Sieg würden wir uns für die Landesliga-Relegationsrunde qualifizieren“, sagt Trainer Michael Evers. Leicht wird es nicht, schließlich befinden sich die Gäste in guter Form. Im Hinspiel siegten die Garbsener mit 34:37. „Im Rückspiel wird es sicherlich ausgeglichener“, sagt Evers. Er muss auf Sven Meier verzichten, ansonsten sind alle Akteure fit. „Wir wollen versuchen, 60 Minuten lang eine konstant gute Leistung zu bieten“, ergänzt Evers. Wenn das gelingt, besteht berechtigte Hoffnung auf einen Erfolg. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Aufgrund dieser Regelung gehen die Garbsener mit einem kleinen Vorteil in diese Partie.

