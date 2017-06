Rethen.



toph Borgmann (2001) hatte sich für drei Distanzen qualifiziert. Unterm Strich sprangen dabei zweimal Platz 17 (200 und 400 Meter) sowie einmal Rang 22 (100 Meter) heraus.

Platz fünf als bestes Resultat

Finn Bölck (2002), der früher für den TSV ins Becken stieg und jetzt für die W 98 Hannover startet, gab seine sportliche Visitenkarte auf fünf Strecken ab. Sein bestes Ergebnis war Platz fünf über 50 Meter Brust. Vereinskollege Marcel Stöwer (1998), der einst für die SG Rethen/Sarstedt auf Medaillenjagd ging, schaffte es in seinem Jahrgang über 400 Meter Freistil in den Endlauf, in dem er Siebter wurde. Über 200 Meter Lagen reichte es zu Rang zehn. Hagen Sicher (1997), der seine Karriere beim WSV Bennigsen begonnen hat und inzwischen für die W 98 Hannover antritt, kam über 50 Meter Brust auf Rang 21, über 50 Meter Schmetterling auf Platz 22, über 100 Meter Brust auf Rang 23 und über 50 Meter Freistil auf Rang 25.

