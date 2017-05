Tennis. Aufsteiger Lehrter SV hat in der Regionalliga der Männer nach dem bereits sicheren Klassenerhalt beim Hamburger Polo-Club befreit aufgespielt und mit 6:3 gewonnen.

„Torsten Wietoska spielte wegen Rückenproblemen nur Doppel, und ich ging erkältet ins Match“, berichtete die Nummer drei Jaan-Frederik Brunken nach seinem 1:6, 0:6.

Der Pressesprecher wuchs in Verden auf, besitzt aber aufgrund seiner finnischen Mutter zwei Pässe. „Deshalb hatte mich 2011 der finnische Verband angesprochen, ob ich im Davis Cup spielen möchte. Ich wechselte offiziell bei der ATP die Nationalität und wurde nominiert. Den Anzug hatte ich schon zu Hause liegen. Ein paar Monate vorher wurde allerdings die Regelung der ITF geändert. Nur wer zwei Jahre durchgehend in Finnland gelebt hat, durfte spielen“, berichtete die ehemalige Nummer 17 der Weltrangliste für 18-Jährige.

Nach Lehrte schließlich kam der inzwischen 27-Jährige nach seinem Karriereende 2012 durch Felix Rauch. „Wir haben an der Tennisbase in Hannover zusammen trainiert, und mein Bundesligavertrag mit dem TC Amberg am Schanzl war ausgelaufen. Schon mit 14 Jahren habe ich im Tennisinternat mit meinem jetzigen Teamkollegen Maik Burlage zusammengewohnt. Auch Stefan Seifert, Torsten Wietoska und Marco Mokrzycki kenne ich schon 15 Jahre. Wir können uns gut coachen und sind zu einer 20-köpfigen Tennisfamilie zusammengewachsen“, erklärt Brunken.

Seifert zeigte beim 7:5, 6:2 gegen die Nummer 279 der Weltrangliste, den Österreicher Michael Linzer, ebenfalls seine ganze Klasse. „Stefan hat bewiesen, wie wertvoll er für uns ist“, so Brunken. Alexander Meyer und Maik Burlage gewannen. Aufschlagwunder Mokrzycki machte es beim 7:5, 7:6 spannend. „Marco rissen vier Saiten, und er musste bei 5:5 im zweiten Satz mit einem Racket von Alexander zu Ende spielen“, erläuterte der Pressesprecher. Den entscheidenden Punkt holten Mokrzycki/Nils Schlünzen im Doppel mit einer Energieleistung zum 7:6, 6:2, aber auch Seifert/Meyer überzeugten mit einem 6:4, 6:3.

Von Martina Emmert