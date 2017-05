Empelde. Wie schon beim Frauen-Team steht zum Saisonschluss auch bei den Männern des TuS Empelde ein Trainerwechsel auf dem Programm. „Nach 48 Jahren als Spieler und Trainer beende ich eine schöne Zeit“, verabschiedet sich Jens Zupke bei den Lila-Weißen. Er selbst will sich in Zukunft mehr seiner Familie und seinem Rennrad widmen.

Er hinterlässt aber bei den Em­peldern keine Lücke und hat für die Zukunft vorgesorgt. Dass Maik Hoffmann seinen Job als Nachfolger übernimmt, freut ihn. „Maik ist ein absoluter Vereinsmensch, ich habe ihm mehrfach zugeredet“, erzählt Zupke, der Hoffmann schon an mehreren Stationen seiner Handballlaufbahn im Kader hatte.

Hoffmann, der auf dem Feld bislang vor allem in der Offensive Zupkes Vorstellungen umsetzte, muss sich nun an eine neue Rolle im Team gewöhnen. Er wird aber nicht nur an der Seitenlinie stehen. „In der nächsten Spielzeit werde ich natürlich auch auf dem Spielfeld sein. Auf Dauer soll das aber natürlich nicht zur Regel werden“, sagt der neue Coach.

Er hält bereits nach Verstärkungen Ausschau, vorzugsweise für den Rückraum. „Vor allem möchte ich aber unseren Talenten aus der ­A-Jugend die Chance geben, in den Seniorenbereich hineinzuwachsen“, plant Hoffmann, der nach dem Rücktritt von Andreas Meibert auf eine Menge Handballerfahrung verzichten muss, eine kleine Frischzellenkur für den TuS.

Von Jörg Zehrfeld