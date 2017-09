Malte Büttner hat ein Medaillen-Set

Leichtathletik. Alles, was Johanna Paul bei der Landesmeisterschaft der U-20- sowie U-16-Jugend in Verden anpackte, wurde zu Gold: Dreimal ging die W-14-Schülerin vom TuS Wunstorf an den Start, dreimal holte sie den Titel, zweimal mit großem Vorsprung.

Am knappsten war es noch über 100 Meter. Im Vorlauf (12,70) und Zwischenlauf (12,45) war Paul noch deutlich schneller als die Konkurrenz. Doch im Finale kam Neele Müller (LAV Zeven) auf und lief 12,59 Sekunden. Pauls 12,50 Sekunden reichten dennoch zum ersten Sieg. Beim Kugelstoß war die Sache klar: Als Einzige kam Paul über die Elf-Meter-Marke. Mit 11,06 Metern ließ sie Vizemeisterin Christina Lahrs (TSV Wehdel/10,42) deutlich hinter sich. Am eindrucksvollsten war der 80-Meter-Hürdensprint. 11,77 Sekunden legte die Wunstorferin sowohl im Vor- als auch im Endlauf vor. Lena Hagenah (VfL Stade/12,56) war ohne Chance.

Wunstorfs zweiter Trumpf stach ebenfalls. Noch nicht über 100 Meter: Im M-15-Finale (11,82) konnte Roodley Moldenhauer seine Vorlaufzeit von 11,55 Sekunden nicht wiederholen und landete statt auf dem möglichen Platz zwei nur auf Rang vier. Doch über 300 Meter holte sich Moldenhauer seine Medaille. In 37,36 Sekunden wurde er hinter Jeron Serbin (SV Ettenbüttel/36,63) Vizemeister.

Dreimal stand Malte Büttner vom Garbsener SC auf dem Treppchen, einmal ganz oben. Im 80-Meter-Hürden-Finale der M-14-Schüler setzte er sich in 12,23 Sekunden klar gegen Jafia Lehmann (Osnabrücker TB/12,49) durch. Im Dreisprung fehlten ihm als Zweitem 26 Zentimeter zu Meister Tom Spierenburg (Osnabrücker TB/11,75). Seine Medaillensammlung komplettierte Büttner mit Rang drei im Hochsprung (1,66). Zudem wurde er über 300 Meter Hürden in 44,33 Sekunden Vierter.

Spät kam Michelle Aulbert (TK Berenbostel) in Schwung. Im W-14-Diskuswurf erzielte sie nach vier ungültigen Versuchen ihre erste Weite. Die steigerte sie im letzten Wurf auf 26,83 Meter und holte Silber. TKB-Kollegin Katharina Finke (W 14) hatte im 80-Meter-Hürden-Sprint ihren besten Auftritt. In 13,42 Sekunden wurde sie im Finale Achte. Die Vorlaufzeit von 13,18 Sekunden hätte Rang sechs bedeutet.

Melina Schröder (GSC) düpierte im Stabhochsprung der W-14-Schülerinnen die ältere Konkurrenz. Als 13-Jährige flog sie mit 2,30 Metern zum Titel; sie hatte weniger Fehlversuche als die höhengleiche Jule Danielmeyer (Heidmühler FC). GSC-Kollegin Yasmin Amaadacho (W 14) steigerte sich vom 100-Meter-Vorlauf (13,06) über den Zwischenlauf (13,00) bis zum Finale (13,15). Das war der sechste Platz. Auf der 80-Meter-Hürden-Strecke sprintete Amaadacho in 12,83 Sekunden auf Rang vier.

Im schnellsten der 800-Meter-Zeitläufe festigte Luca Bansa (M 15/SV Germania Helstorf) in 2:11,88 Minuten seinen sechsten Platz.

Weitere Ergebnisse – U 20, weiblich, Diskuswurf: 6. Xenia Hointza (TK Berenbostel) 31,76; männlich: 800 m: 12. Julian Berg (SV Germania Helstorf) 2:05,24; Dreisprung: 4. Kevin Haug (GSC) 12,53; Schüler, M 14/15: 4x100 m: 11. GSC 52,53; M 15, 100 m, B-Finale: 7. Nico Leinemann (TSV Neustadt) 12,37; 800 m: 14. Dennis Kannemacher (TSV Neustadt) 2:17,26; 3000 m: 5. Theo Schlaphoff (GSC) 11:03,40; M 14, 800 m: 21. Jonas Büttner (GSC) 2:21,86; Hochsprung: 6. Julius Vollmers (GSC) 1,58; Schülerinnen, W 14/15, 4x100 m: 15. GSC 54,49; W 15, 300 m: 11. Yasmin Amaadacho (GSC) 43,45; Stabhochsprung: 4. Felina Bade (GSC) 2,20; Dreisprung: 5. Felina Bade (GSC) 9,19, 7. Jule Marie Emmrich (GSC) 8,49; W 14, 800 m: 8. Melina Schröder (GSC) 2:28,96; 2000 m: 16. Jule Marie Emmrich (GSC) 8:00,94; 80 m Hürden, Vorlauf: Michelle Aulbert (TK Berenbostel) 13,57, Schröder 14,24; Hochsprung: 5. Katharina Finke (TK Berenbostel) 1,48, 14. Schröder 1,43; Weitsprung: 11. Yasmin Amaadacho (GSC) 4,73, 14. Michelle Aulbert (TK Berenbostel) 4,60; Speerwurf: 7. Finke 23,49

Von Matthias Abromeit