Velber. Eben haben sie noch in einem Boot gesessen, haben alles aus sich herausgeholt bei der Junioren-Europameisterschaft in Krefeld auf dem Elfrather See. Sie haben Silber gewonnen im Doppelvierer nach einem feinen Endspurt, der sie bis auf zwei Meter an das Siegerboot heranbrachte. Und nun, direkt nach der Siegerehrung, sind sie sozusagen sofort wieder Rivalen im Streit um die begehrten WM-Tickets. Einer von ihnen ist der Velberaner Malte Engelbracht vom DRC Hannover von 1884.

EM-Silber bedeutet eben nicht automatisch den sicheren WM-Startplatz. In zwei Wochen muss sich der 18-Jährige bei einer Rangliste in Hamburg erneut ins Zeug legen und mindestens Siebter werden. „Wenn man so will, bedeutet Platz zwei in diesem Fall nur Vorschusslorbeeren, nun kommen alle Ruderer wieder in einen Topf vor der Weltmeisterschaft“, kommentierte DRC-Sportvorstand Christian Held. Dessen ungeachtet lobte er Engelbracht. „Das gab es noch nie beim DRC, dass sich ein Athlet bei den Junioren derart an der Spitze behaupten und drei Medaillen gewinnen konnte. Das ist absolut außergewöhnlich, Malte hat ein Silber-Abo“, sagte Held – schließlich hatte der Gymnasiast der Humboldt-Schule in Hannover im vergangenen Jahr bereits EM- und WM-Silber ergattert.

Das Feld kontrolliert

Engelbracht ist schon recht erfahren, verglichen mit seinen Teamkameraden Til Hildebrandt (Bremer Ruderclub Hansa) als Schlagmann, Tassilo Müller (RK am Baldeneysee) und Franz Werner (Pirnaer RV), für die es die erste wichtige internationale Regatta war. So blieb der Velberaner recht gelassen, als das deutsche Boot beim Vorlaufsieg die Bojenkette streifte und etwas Zeit verlor. „Wir haben klar dominiert und auch im Halbfinale das Feld kontrolliert“, berichtete Engelbracht. In der Vorschlussrunde ließ das DRV-Quartett an Position eins die starken Dänen sowie Russland hinter sich. „Ich hab zugesehen, dass wir uns die Kraft einteilen, ein Endspurt war nicht nötig. Platz drei reichte ja“, sagte der selbstbewusste Velberaner als einziger Ruderer aus Hannover.

Im Finale, wie die Rennen zuvor über 2000 Meter, führte alsbald die Schweiz vor Deutschland und Dänemark. Auf dem finalen Streckenabschnitt, also 500 Meter vor dem Ziel, griffen die Dänen an und zogen zunächst an den Deutschen vorbei. Doch die DRV-Crew konterte und schob sich auf Rang zwei vor. Selbst die lange Zeit klar vorn liegenden Eidgenossen griffen sie noch an. „Es war ein gutes Rennen. Die Schweizer waren aber nicht mehr zu bekommen, das stand fest“, bemerkte Engelbracht.

Nur ein Luftkasten fehlt

Am Ende fehlte ein Luftkasten zu Gold, das entspricht etwa zwei Metern. „Die Begeisterung am Steg war groß, das ist ein Riesenerfolg“, unterstrich Held. Bronze ging an die Dänen. Tschechien, in dieser Bootsklasse Europa- und Weltmeister von 2016, spielte diesmal keine Rolle.

Nun gilt die Konzentration der Rangliste in Hamburg, wenn es für einen Platz in einem DRV-Boot wieder reichen soll. „Nach einer derart kraftraubenden Regatta mit drei Rennen über 2000 Meter binnen 32 Stunden gleich wieder in den Einer zu steigen und wieder Vollgas zu geben, das macht man nicht mal eben so. Das sind Spitzenleistungen, in diesem Alter ist das etwas für Ausnahmeathleten“, lobte Held. Engelbracht blieb gewohnt locker und fasste die EM so zusammen: „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Bedingungen waren perfekt. Ich bin zufrieden. Aber das hat jetzt Lust auf noch mehr gemacht.“

