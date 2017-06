Rudern. Nun sitzt eben jeder wieder in seinem eigenen Boot. Eine Rangliste wird im Einer gefahren. Wie erfolgreich die Athleten bei der Europameisterschaft in Krefeld gewesen sind, spielt zunächst keine Rolle. Jeder ist auf sich allein gestellt, es kommt auf seine Zeit und seine Platzierung an. Der Velberaner Malte Engelbracht sollte mit diesem Druck umgehen können, immerhin hat er im Junioren-Doppelvierer Silber gewonnen und dabei überzeugt. Das ändert nichts, dass die Ranglistenregatta am Sonnabend in Hamburg-Allermöhe (Allgemeiner Alster-Club) eminent wichtig ist. „Ich wünsche mir ein zufriedenstellendes Resultat, um mich für die WM zu qualifizieren“, sagt Engelbracht gewohnt unaufgeregt.

Aus Freunden werden auf der Elbe nun Rivalen

Mit Til Hildebrandt (Bremer Ruderclub Hansa) als Schlagmann, Tassilo Müller (RK am Baldeneysee) und Franz Werner (Pirnaer RV) hat der Mann vom DRC Hannover von 1884 Platz zwei belegt. Die Crew hatte vorher kaum zusammen trainieren können, sich aber schnell gefunden und überdies Freundschaft geschlossen. Insofern ist es bemerkenswert, auch dieses Trio nun unter den Kontrahenten zu wissen. Dritter muss Engelbracht werden, um einen Platz im Boot bei der U-19-Weltmeisterschaft sicher zu haben. Die Plätze vier bis sieben bedeuten eine gute Chance, vom 2. bis 6. August bei der Endrunde in Trakai (Litauen) in der DRV-Flotte zu rudern. „Die Auswahlkriterien sind schon hart, da ist richtig Pfeffer drin bei dieser Rangliste“, kommentiert Christian Held, Sport-Vorstand des DRC, und fügt hinzu: „Gegen seine vormaligen Mitstreiter antreten zu müssen, ist emotional schwierig. Der DRV hat schon beschlossen, das Verfahren im nächsten Jahr zu ändern.“

Drei Rennen über 2000 Meter sind zu absolvieren

Auf Platz sieben war der Gymnasiast der Humboldt-Schule in Hannover bereits bei der ersten Rangliste (Frühtest) im April gelandet – es war also knapp. „Da hatte ich aber keinen guten Tag erwischt“, sagt Engelbracht. Insgesamt drei Rennen über 2000 Meter sind in Hamburg zu rudern. Am Sonnabend stehen die Resultate abends fest, am Sonntag folgt ein weiterer Test der erfolgreichen Starter. „Da wollen die Trainer dann die Bootsbesetzungen ausprobieren“, berichtet Held.

Womöglich könnte Engelbracht gar Platz acht oder schlechter reichen. „Dann wird es aber sehr, sehr eng. Malte ist dann auf das Wohlwollen der Bundestrainer angewiesen“, so Held. Das EM-Silber ist gewissermaßen schon verblasst, alles hängt von der Rangliste ab. Anhand der Ergebnisse stellen die Bundestrainer ferner die Crews für die deutsche Jahrgangsmeisterschaft Ende Juni in München zusammen.

Die Konkurrenten sind rund zehn Kilo schwerer

Engelbrachts aktuelle Leistungen auf dem Ergometer sind prima, er ist fit und guter Dinge, berichten seine Coaches. Das liegt nicht zuletzt an der erfolgreichen DRC-Trainingsgruppe; durch etliche Triumphe in jüngster Vergangenheit hat der Verein Oberwasser, ist die Stimmung bestens. Der hervorragende Techniker, der 2016 bei EM und WM jeweils Junioren-Silber gewann, hat auf der Dove-Elbe freilich einen erheblichen Nachteil: Die Konkurrenten sind deutlich schwerer als Engelbracht, der bei 1,88 Metern 76 Kilogramm auf die Waage bringt. „Malte fehlen eben etwa zehn Kilo. Und da sprechen wir natürlich von Muskeln. Aber das macht er mit seinem Können und seiner Erfahrung wett“, sagt Held. Nur bei viel Wind dürfte es knifflig werden, da laufen die Boote der Schwergewichte stabiler. „Wir hoffen, dass Malte seinen Platz im Vierer behält“, unterstreicht Held, „und wünschen keinem Rivalen etwas Schlechtes.“

Von Stefan Dinse