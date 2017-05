Schach. Sie sind mit den Gedanken womöglich nicht mehr ganz bei der Sache gewesen, den Kopf brauchten sich die Landesliga -Spieler des SV Berenbostel jedenfalls nicht mehr zerbrechen. Der Klassenverbleib in der vierthöchsten Liga war ohnehin gesichert. Zum Saisonfinale gab es ein 3:5 beim SK Lehrte.

Nur sieben von acht Brettern vermochten die Gäste zu besetzen, das kostete sie 20 Euro Strafe nebst der guten Chance auf ein besseres Abschneiden als Rang acht. Da die Berenbosteler in dieser Saison mehrfach dezimiert antreten mussten, überwog aber die Freude darüber, die Liga überhaupt gehalten zu haben. Mit Caissa Wolfenbüttel ist nur das Schlusslicht abgestiegen.

Allein Marco Dittmann gewann seine Partie, er nutzte eine Grundlinienschwäche, um zwei Bauern zu gewinnen. Diesen Materialvorteil münzte er in einen sicheren Erfolg um. „Sein Gegner schien das nicht wahrhaben zu wollen, er spielte weiter, bis er matt gesetzt war. Das ist im Turnierschach etwas ungewöhnlich“, kommentierte SV-Vorsitzender Heino Müller.

Am Spitzenbrett einigte sich Siegfried Kalkofen in sehr undurchsichtiger Stellung mit seinem Kontrahenten auf ein Remis. Das war nach langer Durststrecke und den Duellen mit meist favorisierten Gegnern ein Erfolg. Kurt Rychlik drehte eine beinahe verlorene Stellung noch und holte gleichsam ein Unentschieden – ebenso wie Christian Schlingensiepen und Christian Müller-Dehn. Werner Szenetras König geriet in einer sehr offenen Stellung in große Gefahr, er unterlag ebenso wie Iris Mai.

Hartmut Klemmt gewinnt

Die Bezirksliga hat die SG Garbsen/Marienwerder auf dem fünften Rang beendet, damit konnte Siegfried Gottschalk als Vorsitzender gut leben. Beim 2:6 gegen Spitzenreiter SK Lehrte II indes lief es nicht. Lediglich Hartmut Klemmt an Position eins fand den Königsweg und siegte. Immo Frese und Gottschalk spielten remis. Auch die SG trat nur zu siebt an die Tische.

„Wir haben erneut überzeugt. Die Gegner waren laut Wertzahl an fast allen Brettern besser besetzt und hatten doch keine Chance“, sagte Ulf Stoy, Spitzenakteur des SK Neustadt, zum 5:3 über den SK Stolzenau. Der Neuling wurde damit Sechster des Klassements.

Sebastian Hartwig brachte den SK in Führung, ehe Manfred Hannemann und Hermann Bodendieck die Attacken ihrer Widersacher erfolgreich konterten; es hieß 3,5:0,5. Dann opferte Mihail Davydov seine Dame vorschnell – er hatte einen Verteidigungszug übersehen – und verlor. SK-Vorsitzender Gerhard Gömann hatte einen Turm weniger, aber zwei Freibauern kurz vor der Umwandlung – sein Opponent rettete sich in eine zweifache Stellungswiederholung, die ein Remis bedeutet. Oleg Rohns halber Punkt brachte den Mannschaftssieg.

Von vier Teams mit zehn Punkten auf dem Konto steht die SVg Steinhude auf Platz drei. Zum Finale trennten sich die jungen Steinhuder 4:4 vom SV Springe. Tobias Knoke an Position eins gewann, Kai Mares an vier unterlag; die weiteren Vergleiche fanden keinen Sieger.

Ralf Müller spielt bravourös

Ralf Müller hat sich für den SV Berenbostel II bravourös geschlagen. Beim als Aufsteiger feststehenden HSK Lister Turm III verlor seine Formation in Unterzahl zwar mit 3:5, war aber bereits gerettet; und Müller war sehr zufrieden. Er griff den zuvor unbesiegten Amir Aghaalitari beherzt an und gewann eine Figur, die er indes dafür wiedergab, um mit der Dame siegbringend in die gegnerischen Linien vorzudringen. Bemerkenswert war ferner die Punkteteilung von Michael Hauck, es war seine erste in dieser Spielzeit. „Ansonsten kennt er nur Siege oder Niederlagen, ein Friedensschluss ist für ihn selten“, berichtete Müller.

Neustädter im Stichkampf

Weil aus den oberen Staffeln weniger Clubs als vorgesehen absteigen, kann sich Kreisligist SK Neustadt II wider Erwarten noch in Sicherheit bringen. Beim SV Warmsen behielten die Neustädter mit 5,5:2,5 die Oberhand. Claudia Cousin-Sauer, Finn Krüger, Ernst Klaus, Bernd Uschmann sowie Udo Richter erhoben sich für den Vorletzten als Gewinner. Am Sonntag, 21. Mai, gibt es um 10 Uhr einen Stichkampf gegen den SK Lehrte V. Der Unterlegene steigt ab.

Für den TuS Wunstorf sperrte Vladimir Rabinkov an Brett eins kurzerhand des Gegners Dame ein, die dieser nur unter zu großen Opfern wieder befreien konnte. Beim 4:4 gegen den SK Wennigsen eroberten für den Gastgeber ferner Neal Asprion (Doppel-Turm-Endspiel) und der offensiv agierende Werner Knospe einen vollen Zähler.

In der Kreisklasse trennte sich die SG Garbsen/Marienwerder II mit 3,5:3,5 von den SF Mühlenberg II, beide Formationen waren zu siebt. Kai Thurow und Wolfgang Narten gewannen und wahrten die Chance auf ein Unentschieden, das der siegreiche Andreas Schubach mit einem durchgebrochenen Freibauern sicherstellte. Wegen zahlreicher Ausfälle musste sich die SG mit Gesamtrang sieben bescheiden.

Der SV Berenbostel III bezwang den SK Eystrup II mit 6:1 – die Gäste boten lediglich vier Akteure auf, die Gastgeber sieben. Der klar überlegene Manfred Menzler sowie Wolfgang Stoye in einem starken Endspiel hießen die Berenbosteler Gewinner. Horst Furmann und Frank Andermann remisierten zum Endstand.

Von Stefan Dinse