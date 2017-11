Marten Heuer sichert dem SV Uetze einen Punkt

Sportschießen. Anfangs sei er immer noch aufgeregt hinterhergelaufen, berichtete Donald Albrecht. Mittlerweile aber lässt er Marten Heuer einfach machen. „Zwischendurch verlässt er immer einmal den Stand“, verrät der Vorsitzende des SV Uetze – „frische Luft schnappen“. Das war beim Bundesliga-Heimwettkampf in der Uetzer Großsporthalle im Luftpistolen-Duell mit dem SV Kriftel nicht anders, in diesem Fall hatte sich Heuer seine Auszeit allemal verdient.

Als Uetzes Nummer vier wieder einmal an die frische Luft musste, hatte er im Duell mit Aaron Sauer gerade die Tagesbestleistung hingelegt: eine 99er-Serie, darunter eine 9,9 – viel besser geht es nicht. „Das war der Hammer, erste Sahne“, sparte Albrecht nicht mit Lob. Diese Serie sollte an diesem Tage nicht mehr übertroffen werden, auch nicht vom Schnellfeuer-Olympiasieger in den Reihen der Gäste, Christian Reitz.

Albrechts Schützling übernahm mit der beinahe perfekten Serie die Führung. Diese war auf der Großbildleinwand, auf der die rund 150 Besucher unter anderem die Schussbilder verfolgen konnten, fortan mit einem gelben Punkt unter seinem Namen gekennzeichnet – und dieser Punkt sollte gelb bleiben. Nach insgesamt 40 Schuss und 377 Ringen hatte Heuer das Duell an Position vier mit zwei Ringen Vorsprung für sich entschieden. „Marten hat nicht den Fehler gemacht, schnell weiterzumachen, sondern hat sich zwischendurch immer wieder gesammelt“, lobte der SV-Vorsitzende.

Dass es am Ende der einzige Uetzer Zähler gegen ein Spitzenteam der Bundesliga bleiben sollte – Marit Albrecht zog mit 368:385 gegen Reitz den Kürzeren, und auch Sarah Kiesewetter (365), Hans-Christian Jentsch (372) und Sven Przyklenk (356) mussten ihrem Gegenüber gratulieren –, geschenkt. „Ich bin tatsächlich zufrieden“, sagte Albrecht. „Ich hätte nicht mit einem Punkt gerechnet.“ Schließlich hätten die Hessen nur gegen Spitzenreiter Braunschweiger SG mit 2:3 verloren und alle anderen Duelle mit 5:0 für sich entschieden. „Und diesen vierten Einzelpunkt haben wir ihnen abgenommen, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf“, meinte Albrecht.

Und es hätte sogar noch ein wenig mehr sein können, doch Jentsch ging zum Ende des Duells der Schützen an Position drei mit Dominik Sänger (375) die Puste aus. Der Vorsitzende berichtete von einem Kopf-an-Kopf-Rennen: „Das sah eine ganze Zeit nicht schlecht aus, beide waren mehr oder weniger gleich stark“, sagte Albrecht. „Im Grunde waren die letzten fünf Schuss entscheidend, und da merkt man die Routine des Gegners.“

