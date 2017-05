Hannover. „Ich kann erst in ein bis zwei Wochen wieder mit dem turnspezifischen Training einsteigen. Da ist die Zeit bis zum Turnfest leider zu kurz“, sagte Hannovers Turn-Star.

Sein Krankenhaus-Aufenthalt in Bremen nach der letzten seiner insgesamt drei Knie-Operationen hatte sich wegen einer bakteriellen Infektion über zweieinhalb Wochen hingezogen, so dass er erst Ende April wieder entlassen werden konnte. Er muss noch immer Antibiotika zu sich nehmen.

Beim Turnfest wird Toba aber als Gast dabei sein. „Ich freue mich darauf und werde bei verschiedenen Terminen vor Ort sein“, sagte er. Sein Saison-Ziel ist nun die Teilnahme an den Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Montreal.

Bei Olympia in Rio hatte TKH-Turner Toba nach einem Kreuzbandriss am Boden trotz Schmerzen am Pauschenpferd weitergeturnt und dem deutschen Team den Finaleinzug ermöglicht. Für seinen Kampfgeist wurde er anschließend mit zahlreichen Ehrungen, unter anderem dem Bambi, bedacht.

Von dpa