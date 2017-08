Menz steht ein letztes Mal in der Startformation der Empelde Maddogs

Empelde. Wer die TuS Empelde Maddogs in der aktuellen Regionalliga-Nord-Saison noch einmal bei einem Heimspiel erleben möchte, der muss am Wochenende in die Großsporthalle am Ententeich kommen. Bei den finalen Heimauftritten der Spielzeit 2017 erwarten die Calenberger am Sonnabend um 18 Uhr die Engelbostel Devils, am Sonntag gastieren die Bremerhaven Whales um 15 Uhr. Überdies ist der Nachwuchs der Maddogs am Sonnabend ab 9.30 Uhr Gastgeber eines Jugendturniers. „Auch dort werden die Zuschauer wie gewohnt die volle Verpflegung erwarten können“, sagt Sprecher Ken Uplegger.

Emotional dürfte es am Sonnabend zugehen: Fans und Mitspieler haben die Gelegenheit, sich gebührend von Marius Menz zu verabschieden. Der Torhüter wird gegen die Engelbostel Devils nach acht Jahren und 81 Begegnungen das letzte Mal vom Anpfiff an für die Maddogs zwischen den Pfosten stehen. „Gesundheitliche und private Gründe zwingen ihn, zukünftig kürzerzutreten“, sagt der Kapitän.

Die beiden Gegner des Männerteams könnten kaum unterschiedlicher sein. Die Engelbosteler belegen nach zehn Spielen punktlos den letzten Tabellenplatz, wohingegen die Whales nach neun Siegen in Folge das Klassement anführen und auf bestem Wege zur dritten Regionalliga-Meisterschaft in Folge sind. Im Hinspiel in Bremerhaven konnten die Empelder die Partie lange offen gestalten und mussten sich am Ende lediglich mit 4:7 geschlagen geben. „Allerdings hielten auch die Devils in unserem Hinrundenduell lange mit“, relativiert der Sprecher.

Der Kapitän der Maddogs gibt das Ziel aus, sich in den beiden Begegnungen besser zu verkaufen als in den Hinspielen. „Idealerweise holen wir damit an diesem Wochenende sechs Punkte“, sagt Uplegger. Bei diesem Vorhaben stehen mit Mario Dunz und Tibor Pudziow zwei Akteure mehr als noch am vergangenen Wochenende zur Verfügung. Dennoch bleibe die Personalsituation weiterhin angespannt.

Von David Lidón