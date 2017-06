Hannover. Am Sonnabend wird Alexej Mikhailov wieder seinen Hammer auspacken und in den Ring steigen. Bei der deutschen U23-Meisterschaft in Leverkusen beginnt um 17 Uhr der Hammerwurf, und dass der 21-Jährige von Hannover 96 am Ende des Wettbewerbs den Ring als deutscher Meister verlassen wird, ist fast ausgemachte Sache.

Mit seiner persönlichen Bestweite von 72,59 Metern, die er vor wenigen Wochen bei den deutschen Hochschul-Meisterschaften ebenfalls in Leverkusen erzielt hatte, liegt er um fast zehn Meter vor dem Rest des Feldes. „Er kann eigentlich nur scheitern, wenn er zu viel will und die ersten drei Versuche ungültig sind. Aber mittlerweile ist er reif genug, dass das nicht passiert“, sagt 96-Sprecher Dieter Baumeister.

Mit Cathinca van Ameron hat 96 auch bei den Juniorinnen einen Trumpf im Hammerwerfen. Mit ihrer Steigerung auf 57,18 Meter im Mai in Leverkusen zählt sie zu den besten vier Athletinnen in dieser Disziplin.

Hoffnung auf das Ende der Misere beim Hürdenlauf hat Laura Gläsner (VfL Eintracht Hannover). In Leverkusen sind 58,00 Sekunden das Ziel auf der 400-Meter-Hürden-Runde. Denn das ist die Qualifikationsnorm für die U23-Europameisterschaft in Polen. „Die Zeit habe ich locker drin. Nur bin ich zuletzt nie richtig an die Hürden herangelaufen“, sagt Gläsner. „Die Platzierung ist mir egal. Hauptsache ich schaffe entweder im Vorlauf am Sonnabend oder Sonntag im Finale die Qualifikation.“

Für Svenja Pingpank (Hannover Athletics) zählt dagegen nur die Platzierung. Im 1500-Meter-Rennen gehört sie zu den vier Läuferinnen, „die den Sieg unter sich ausmachen“, sagt Vater und Trainer Markus Pingpank. Auch seinen zweiten Athleten, Yannick Reihs, sieht er im 5000-Meter-Rennen im vorderen Starterfeld und hofft auf einen Platz zwischen drei und fünf.

Weitere Starter: Kai Szybiak (400 m), Aline Petry (beide VfL Eintracht/ 400 m, 400 m Hürden), Antonia Schiel (TSV Wennigsen/5000 m), Saskia Pingpank (Hannover Athletics/3000 m Hindernis), Sebastian Rebischke (96/Speerwurf).

Von Matthias Abromeit