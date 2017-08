Motivation durch die Freundin

Hannover. Ein besonderer Tag? Eike Onnen wiegelte ab, als es um seinen Geburtstag am Donnerstag ging. „Ich mache nichts Großes“, sagte er. „Ich verbringe den Tag mit meiner Freundin und sehe dann noch die Eltern und Geschwister“, sagte der Hochspringer von Hannover 96.

Der ruhige Ehrentag stach dennoch heraus aus der Endphase der Vorbereitung auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London, die am Freitag eröffnet wird. „Ich brauche die Koffer gar nicht auszupacken“, sagte Onnen. Erst am Montag war er vom Vorbereitungslehrgang des deutschen Aufgebots aus Kienbaum zurückgekehrt. Jetzt folgen die Abschlusseinheiten in Hannover, ehe er am Dienstag in die britische Metropole fliegt. Hochsprung der Männer steht erst am Ende der Veranstaltung auf dem Programm – die Qualifikation am Freitag, 11. August, und zwei Tage später das Finale. „Natürlich möchte ich an beiden Tagen mitspringen“, sagte Onnen. Und er hat gute Chancen, dieses Ziel zu verwirklichen. Mit 2,30 Metern, gesprungen Mitte Mai, liegt auf dem geteilten zehnten Platz in der Weltjahresbestenliste.

Diese Leistung zu Saisonbeginn, die der deutschen WM-Norm entsprach, nahm dem Hannoveraner allen Qualifikationsstress. Onnen ist die Aufmerksamkeit in London gewiss, weil er als erster deutscher Hochspringer zum vierten Mal bei einer WM startet. Und weil er am Donnerstag den 35. Geburtstag feierte und damit der „Senior“ im Feld sein wird. Onnen freut sich auch auf den Wettkampf, weil seine Freundin und deren Eltern im Stadion sitzen. „Es motiviert, wenn vertraute Menschen mit dabei sind“, sagte er.

In Rio de Janeiro, bei den Olympischen Spielen im Vorjahr, war Onnen dagegen auf sich allein gestellt. Aber nicht nur deshalb hat er zwiespältige Erinnerungen. „Es ist der Höhepunkt, weil es die größte Sportveranstaltung mit vielen unterschiedlichen Sportarten ist“, sagte der Hannoveraner. Er räumte aber auch ein, dass sein Wettkampf mit 2,26 Metern und dem Aus in der Qualifikation als 24. „enttäuschend“ gewesen sei. „Ich habe auch wenig Gelegenheit gehabt, andere Wettkämpfe anzuschauen. Im Quartier haben die Streams nicht funktioniert, ich habe in Deutschland mehr von Rio mitbekommen“. Onnen startete erst in der zweiten Wochen der Spiele und war deshalb später angereist.

Eindruck hinterlassen hat die Schlussfeier, „obwohl wir im Regen einmarschiert sind und nach einer Viertelstunde komplett durchnässt waren“. Onnen beeindruckte bei der Weitergabe der olympischen Fahne an Tokio, Ausrichter 2020, die unterschiedliche Präsentation beider Olympiastädte. „Rio war Rhythmus und Musik mit sehr viel Bewegung, die Japaner dagegen sind strukturiert und organisiert aufgetreten“, erzählte er.

Eine Parallele zu Rio könnte das Wettkampfumfeld in London bieten. „Das WM-Finale ist am Schlusstag, da ist sehr viel los im Innenraum“, sagte Onnen. Auch in Brasilien herrschte Trubel rund um die Anlage, es war schwer, sich zu konzentrieren. Andererseits lässt der Zeitplan Erinnerungen an Onnens größten Erfolg wach werden, die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft 2016 in Amsterdam. Auch dort wurde der Hochsprung am Schlusstag entschieden.

Im nächsten Jahr wartet noch eine ganz besondere Veranstaltung auf den Hochspringer – die Heim-EM in Berlin. Dort hoffen die Onnens auf einen Auftritt im Doppelpack. „Ich will mit Eike zusammen einen internationalen Wettkampf absolvieren“, sagte Schwester Imke. Die 23-jährige Hochspringerin ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Vorausgesetzt, sie bleibt gesund.

Von Carsten Schmidt