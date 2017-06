Hannover. Hannovers Turnstar Andreas Toba (26) gibt am Sonnabend sein Comeback. Zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen tritt er wieder in einem offiziellen Wettkampf an. In der 2. Liga mit dem TV Schwäbisch-Gmünd/Wetzgau gegen den TuS Vinnhorst. Im Interview sprach der Hero de Janeiro über seine Rückkehr und seine Zukunftspläne.



Hallo Herr Toba, Ende April sind Sie nach drei Wochen Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie geht es Ihnen jetzt?



Mir geht’s echt super. Die drei OPs, die ich hatte, waren schon ein Brett. Das strapaziert jede Nerven. Man will einfach nicht mehr im Krankenhaus liegen. Beim letzten Mal war ich ja drei Wochen da, wegen der Keim-Infektion im Knie. Das hat mich richtig fertig gemacht. Ich habe fast geheult an dem Tag, als ich wieder das erste Mal in der Halle in Hannover war. Weil es so schön war. Seitdem geht es stetig bergauf.

Am Wochenende geben Sie Ihr Comeback. Wann und wie haben Sie das entschieden?

Eigentlich wollte ich ja schon die DM turnen. Doch es war schnell klar, dass das zeitlich nicht zu packen ist. Ich will ja nicht nur mitturnen. Es reichte ab er eben nicht zu Höchstleistungen. So war dann der Bundesliga-Wettkampf das Ziel. Präzise wurde das in den letzten zwei Wochen, als ich gemerkt habe: Jetzt sitzt alles.

Was werden Sie turnen?

Nur das Pauschepferd, mehr geht noch nicht. Es ist das einzige Gerät, bei dem man keinen extremen Abgang braucht. Es ist ja nur 1,20 Meter hoch.

Wieder das Pauschenpferd. Bei Olympia haben Sie unter Tränen und Schmerzen Ihren letzten Wettkampf bestritten – am selben Gerät. Da schließt sich ein Kreis. Wie macht Ihr Kopf das mit?

Ich spüre extreme Vorfreude auf den Wettkampf. Es ist fast ein Jahr her. Ich freue mich einfach, wenn ich überhaupt wieder einen Wettkampf turnen kann. Klar ist auch eine gewisse Aufregung dabei.

Keinen Bammel?

Nein, Angst haben ich keine.

Es ist die 2. Liga Nord. Schwäbisch Gmünd liegt aber sehr im Süden. Wie geht das?

Wir haben einfach sehr viele Teams im Süden. Schwäbisch Gmünd gehört quasi schon zum nördlichen Süden. Deswegen wurden wir in die Nordstaffel eingeteilt.

Und wie kann es sein, dass Sie als Hannoveraner nicht für Vinnhorst sondern für die Schwaben starten - gegen ihre Heimat?

Das ist ja nicht anders als beispielweise bei Handball-Recke Kai Häfner. Der kommt aus Schwäbisch Gmünd und spielt für Hannover – und tritt in der Bundesliga gegen die schwäbischen Teams an. Ich turne seit 2012 für das Team, Damals hatte das Team aus Hannover aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Da habe ich nach einer adäquaten Lösung gesucht. Davon ab ist es super, dass Hannover mit Vinnhorst ein aufstrebendes Team hat. Das braucht der Norden. Bei so vielen guten Turnern.

Hat es aus Vinnhorst eine Anfrage gegeben?

Natürlich gab es die. Aber ich fand es meiner aktuellen Mannschaft gegenüber nicht fair. Klar lebe ich hier. Man weiß nie, was die Zukunft bringt, ich bin nicht abgeneigt , irgendwann wieder für Hannover zu turnen. Aber momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es wäre Wetzgau gegenüber nicht gerechtfertigt, dass ich ihnen den Rücken kehre, nur weil es in Hannover eine neue Mannschaft gibt. Sie haben immer zu mir gehalten, mir viele Freiräume erlaubt. Und sie sind ja auch ein Stück weit meinetwegen abgestiegen, weil ich nicht turnen konnte.

Am Sonnabend gibt es ein trainingsinternes Duell …

Ja. Ich trainiere in Hannover mit drei der besten Nachwuchsturner Deutschlands zusammen. Mika Säfken sowie die Zwillinge Glenn und Lewis Trebing, die seit Februar hier sind. Am Sonnabend müssen wir gegeneinander ran. Das wird ganz lustig. Im Training ziehen wir uns ja immer gegenseitig auf. Wir verstehen uns sehr gut.

Wer steigt auf, Ihr Team oder Vinnhorst?

Das wird sich vielleicht schon am Wochenende zeigen. Wir sind eigentlich die stärkere Mannschaft, sind besser aufgestellt. Aber es wir ein spannender Wettkampf.

Hat Vinnhorst das Zeug für die erste Liga?

Auf jeden Fall. Wenn wir nicht abgestiegen wären, wäre Vinnhorst jetzt der Favorit und würde sehr wahrscheinlich nächste Saison in der ersten Liga turnen. Jetzt stehen wir ihnen im Weg.

Wie ist ihr weiterer Zeitplan?

Die Quali für die WM im Oktober ist Anfang September. Da möchte ich schon gerne mitturnen. Mal gucken, wie es sich mit meiner Leistung und der Gesundheit entwickelt. Einen Sechskampf werde ich wohl nicht turnen können. Ich werde mich mit Pauschenpferd und Ringen abfinden müssen. Erst danach kommen dann mehr Geräte dazu. Ich will nichts übers Knie brechen.

Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie eigentlich noch Schmerzen?

Ich bin ziemlich beschwerdefrei. Aber es ist auch noch ein bisschen Zurückhaltung da. Ich mache ziemlich sachte. So wurde es mir geraten. Daran halte ich mich.

Von Simon Lange