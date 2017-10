Neuland für Nieschlag

Hannover. Es war fast wie Weihnachten für die Freunde und Familie: Justus Nieschlag verbrachte Anfang Oktober ein paar Tage in seiner Heimat in Lehrte. Der Triathlet ist eigentlich ein Europareisender: Dieses Jahr bestritt er Wettkämpfe auf Sardinien, in Stockholm, in Kitzbühel – und am Wochenende tritt er schon wieder auf Mallorca an. „Ich bin maximal zwei- bis dreimal im Jahr in der Region Hannover, meist zu Festtagen“, erzählte der 25-Jährige. Zum Trainieren zwischen den Wettkämpfen hält sich der Sportsoldat in Saarbrücken auf, die dortge Sportschule ist die zweite Heimat.

Nieschlag hat sich in diesem Jahr zur Nummer eins in Deutschland auf der Kurz- und olympischen Distanz aufgeschwungen und in der erweiterten Weltspitze etabliert. Auf den Balearen folgt nun eine neue Herausforderung – der erste Wettkampf auf der Mitteldistanz (1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren, 21 Kilometer laufen). „Ich bin gespannt“, sagte der Lehrter. „Dort treffen Kurz- und Langstreckenspezialisten aufeinander. Ich will vor allem mal schauen, wie es mit der Verpflegung unterwegs klappt. Das ist Neuland.“

Über die Aussichten von Nieschlag bei diesem Rennen, der Challenge Peguera-Mallorca, sprechen andere wie Christian Haupt aus Hemmingen, der am Wochenende beim legendären Ironman auf Hawaii startet: „Justus kann gewinnen“, sagte er. Der Angesprochene selbst sieht sich zumindest im Schwimmen in der Spitze: „Wir Leute von der Kurzdistanz bringen ins Schwimmen mehr Tempo rein, mal schauen, wie sich das auf dem Rad auswirkt.“

Nieschlag wird aber nicht nur von den Hannoveranern hoch gehandelt. Mit dem Weltcupsieg in Huelva sowie Rang vier in Cagliari und Platz fünf in Stockholm hat er sich einen Namen gemacht. Und beim Rennen an der Hamburger Außenalster wechselte er als Erster auf die Laufstrecke – und die ARD übertrug diese Szene live. „Natürlich war es ein großer Moment für mich“, sagte Nieschlag. „Hamburg ist quasi mein Heimrennen, da haben auch viele Freunde und Bekannte zugeschaut.“

Die kurzen Distanzen werden bis 2020 auch die Präferenz von Nieschlag genießen. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio. „Ich bin dann 28 Jahre, im besten Triathlon-Alter“, sagte Nieschlag.

Ob danach der Fokus auf die längeren Distanzen geht, ist noch ungewiss. In diesem Fall müsste Nieschlag den Schritt zum Vollprofi wagen. Derzeit gehört er noch als Olympiakandidat zur Sportfördergruppe in Mainz. Das bringt Planungssicherheit.

Von Carsten Schmidt