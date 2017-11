Neustädter verdrängen Tiger von Platz zwei

Basketball. Nun haben auch die Aschersleben Tigers ihre Lehre erteilt bekommen. Das zweite Spitzenspiel der 1. Regionalliga in Folge entschieden die Neustadt temps Shooters für sich. Nach dem Heimsieg gegen die Rendsburg Twisters gab es nun im Ballhaus Aschersleben einen 82:75-Triumph. Die Neustädter zogen den Tigers den Zahn und eroberten deren zweiten Tabellenplatz.

Gleich die erste Führung ging vor den 400 Zuschauern in Aschersleben an die Gäste. Und jene bauten die Shooters über 10:2 mit Tempobasketball und zudem bestem ­Teamplay bis zum 21:9 aus. Besonders Jandell Hersisia lief schnell heiß und steuerte einen Dreier und zwei Powerdunkings zum famosen Start bei.

Die Gastgeber waren komplett überrascht und überrannt. Allerdings brachten zwei Dreier zum Viertelende die Tigers wieder auf 17:25 heran. Das war auch der Startschuss für die Aufholjagd der Gastgeber. Doch die Neustädter wehrten sich und verteidigten bis zum 42:37-Pausenstand stets ihre Führung.

Erst im dritten Viertel passierte es. Die Tigers übernahmen in der­­­ 27. Minute mit 50:49 das erste Mal die Führung. „Es war das schlechteste Viertel mit Ballverlusten und schlechten Trefferquoten – aber von beiden Teams“, meinte Teammanager Jan Gebauer. So wurde es auch zum spannenden Viertel. Noch fünfmal wechselte in den verbleibenden drei Minuten bis zur letzten Viertelpause die Führung. Die Shooters führten da nach einem Dreier von Jakob Ryan Marvin mit 58:55.

Führung wechselt hin und her

Auch wenn Lennart Holsten seine Shooters gleich zu Beginn des Schlussabschnitts mit 65:59 in Front brachte, hatten drei Dreier später die Gastgeber das Blatt wieder gewendet. Die Spannung blieb erhalten und erreichte immer neue Höhepunkte. Mubarak Salami, bester Shooter an diesem Tag, hatte die eiskalte Antwort parat. Rishi Kakad, der zuvor kaum auf den Korb geworfen hatte, erzielte nun ganz wichtige Punkte. Sein Dreier von weit außerhalb brachte die Shooters mit 71:67 in Führung. Nur fünf Minuten standen da noch auf der Uhr. Doch der nächste Wechsel folgte. Die Shooters mussten nach zwei vergebenen eigenen Würfen den Ascherslebener Dreier zum 73:75-Rückstand hinnehmen.

„Wir wollten diesen Sieg aber unbedingt“, sagte Gebauer. In der Abwehr erhöhten die Neustädter nochmals alle Anstrengungen – und hatten Erfolg. Zweimal stibitzten sie ihren Gegnern den Ball, die Konter verwerteten Marvin sowie Mayika Lungongo zur neuerlichen Wende. Zwei Minuten vor dem Ende stand es wieder 77:75. Die Tigers waren geschockt – besonders als Kakad seinen zweiten Dreier in diesem Spiel in den Korb zirkelte. Das war vorentscheidend und brachte die Shooters eine Minute vor dem Ende mit 80:75 in Front. „Das war der Deckel auf der Partie“, analysierte Gebauer. Der Überraschungssieg beim Tabellenzweiten war perfekt. Der letzte Korb von Marvin vier Sekunden vor dem Ende war nur noch für die Statistik bedeutend.

„Eine klasse Leistung. Wir haben den Kampf total angenommen und am Ende wegen des größeren Willens das Spiel für uns entschieden“, jubelte Gebauer. „Dass wir hier gewinnen und jetzt Zweiter sind, ist der totale Wahnsinn. Das Team hatte sich die fette Party verdient. Zusammen sind wir noch durch die Stadt gezogen und haben Platz zwei gefeiert“, verriet Gebauer.

TSV Neustadt: Salami (19), Marvin (19), Hersisia (13), Rishi Kakad (8), Holsten (6), Doekhi (6), Williams (5), Brauner (4), Lungongo (2), Nikolaos Tsokos, Tyrekids

Von Matthias Abromeit