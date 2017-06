Dieses Kribbeln vor dem Start – weg ist es noch nicht. „Und ab und zu brauche ich dieses Gefühl auch. Allein, damit ich auch weiß, wovon ich meinen Athleten erzähle“, sagte Michael Sauer. So verabredete sich der Trainer des TuS Wunstorf mit seinen M-45-Senioren-Kollegen Nils Benze vom SV Germania Helstorf und Frank Lucht (MTV Messenkamp) und ging bei der offenen Schaumburger Kreismeisterschaft in Stadthagen an den Start.