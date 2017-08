Norbert Algaier lebt Tischtennis – und schreibt darüber

Bennigsen. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Statistik, die Norbert Algaier nicht kennt. Seit 1985 gibt der 60-Jährige das Heftchen „TT Aktuell“ heraus. Die Einlauftipps vor Beginn jeder Saison, in denen er in akri­bischer Kleinstarbeit alle Männer-Staffeln von der Kreisklasse bis hin zur Regionalliga bewertet, genießen noch immer Kultstatus.

Beim Schreiben bleibt bei Algaier alles beim Alten

Wie ehedem tippt Algaier, der seit 2014 für den FC Bennigsen in der 2. Bezirksklasse zum Schläger greift, sein Werk auf einer Schreibmaschine, Typ Brother, ab. „Früher hatte ich eine Olivetti“, erinnert er sich beinahe ein wenig wehmütig. Mitte Juni – ausgerechnet in der heißen Phase der Erstellung der Einlauftipps für die gerade begonnene Saison – hatte die Maschine einen Defekt. Glücklicherweise fand sich eine Werkstatt in Vahrenwald. „Es wäre sonst bitter für mich geworden“, sagt Algaier. Der PC hilft zwar bei der Recherche im Internet oder um sich mit Informanten auszutauschen, beim Schreiben ist aber alles beim Alten geblieben. „Dazu bin ich wohl zu unflexibel“, sagt Algaier und lacht.

In jedem Heft stecken rund 30 bis 35 Stunden Arbeit. Das klingt ziemlich verrückt und ist vor allem ein sehr zeitintensives Hobby. „Ich war immer schon an Ergebnissen und Statistiken interessiert“, sagt Algaier, der auch deshalb 1979 Sportwart des Regionsverbandes geworden ist und dieses Amt mit „großem Spaß“ 20 Jahre lang ausgeübt hat. Das Internet, so wie man es kennt, gab es damals freilich noch nicht. Also rief Algaier regelmäßig die Staffelleiter an, um Ergebnisse abzufragen. Großmutter und Cousine mussten Zeitungsausschnitte sammeln. „Aber die waren nie vollständig“, erinnert sich der Hundeliebhaber. Über die Aktualität der Verbandsmagazine müsse man gar nicht reden. So entstand die Idee, eine eigene Zeitung zu machen. „Ich wollte unbedingt etwas Aktuelles bringen“, erinnert sich Algaier.

Wichtige Hilfe: Er hatte damals als einer der wenigen einen Faxanschluss. 1985 war es dann so weit – die erste Ausgabe von „TT Aktuell“ ging in Druck. Wer in jener Zeit Informationen haben wollte, griff zu dem DIN-A5-Heftchen. „Das ist für mich wie eine Bibel“, lobte einmal ein Abonnent. Alle 14 Tage gab es 26-mal im Jahr die neuesten Informationen. Jedoch nur von den Männern. „Ich wollte lieber weniger machen, das aber dafür richtig gut“, erläutert Algaier den Verzicht auf das weibliche Geschlecht.

Als Kreissportwart hatte er stets gute Kontakte zu den Staffelleitern und Vereinsverantwortlichen. Auch als Spieler kam er viel herum. Der TSV Rethen, die SG 05 Ronnenberg sowie die SG Argestorf/Sorsum, der TTC Völksen, die SpVg Laatzen, der VfL Grasdorf und Germania Grasdorf waren seine Stationen in der Region. Die Steckrüben sind momentan die Nummer elf.

Zu Hochzeiten 5000 Leser, mittlerweile immerhin noch 2000

Nicht zuletzt deshalb kennt die Mehrzahl der Spieler in der Region Norbert Algaier – und andersherum. In besten Zeiten hatte sein Heftchen fast 5000 Leser. Auch als 2005 das Internetportal „click-tt“ eingeführt wurde, gab es nie den Gedanken aufzuhören. 2012 reduzierte Algaier auf zwölf Ausgaben pro Jahr. Seitdem das Internet alles bietet, sei mit Statistiken kaum noch jemand zu locken, „aber ich will die Leute mit Dingen überraschen, die sie noch nicht wissen“. Beispielsweise ist kaum jemand besser und früher über Spielerwechsel informiert als Algaier. Immerhin 2000 Leser halten ihm aus diesem Grund die Treue. Dann und wann wird sogar ein neues Abo abgeschlossen, was den 60-Jährigen besonders stolz macht. Als Spieler kämpft er immer um jeden Punkt, und so hält er es auch mit seiner Zeitung. „Die werde ich machen, bis es nicht mehr geht. Das ist für mich eine Lebensaufgabe.“

Von Uwe Serreck