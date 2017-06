Langenhagen. Die ganz große Zahl – 1500 – wird er wohl nicht mehr erreichen. „Da liege ich schon unter der Erde“, flachst Bult-Trainer Hans-Jürgen Gröschel. 1200-Siege hat er allerdings schon perfekt gemacht. Eine gewaltige Anzahl an Galopp-Triumphen als Trainer. Wallach All Win sorgte vor ein paar Tagen in Hoppegarten für das Jubiläum.

„Das ist schon eine Zahl, auf die man stolz sein kann“, sagt Gröschel. Auch die 74 ist eine Zahl, die von Freitag an eine besondere Bedeutung für ihn haben wird: Der Bult-Senior feiert Geburtstag. Was er sich wünscht? „Vor allem Gesundheit für meine Familie und mich. Und dass ich noch weiter viel Freude an meinem Beruf habe“, sagt Gröschel, der immer wieder mit einem Karriere-Ende liebäugelt.

Seine größte Sorge gilt zurzeit allerdings seinem größten Talent im Stall. Galopper des Jahres Iquitos ist am rechten Auge verletzt. Der Super-Hengst musste am Dienstag von einem Spezialisten operiert werden. Die Verletzung hatte sich Iquitos beim Frühjahrs-Meeting in Baden-Baden zugezogen. Das Rennpferd wurde für zwei Tage aus dem Training genommen.

Ursprünglicher Plan der Besitzer war, Iquitos am 2. Juli beim Grand Prix de Saint Cloud in Paris laufen zu lassen. Dieser Plan ist nun gestrichen. Ein Start wäre mit hohen Nennungskosten und hohem logistischen Aufwand verbunden. Beim aktuellen Fitnesszustand des Pferdes war das Risiko zu groß. Wenn überhaupt, wird Iquitos beim Hansa-Preis während der Derby-Woche in Hamburg starten. Dann könnte auch Star-Jockey Andrasch Starke im Sattel von Iquitos sitzen.

Auch Gröschels Bult-Kollege Christian Sprengel feierte kürzlich ein wichtiges Erfolgserlebnis. Sein Super-Galopper Boscaccio – 2016 Derby-Favorit, dann abgetaucht – scheint wieder in Form zu kommen. Er gewann in Hoppegarten überlegen ein Rennen über 1800 Meter. Sprengels zweites Top-Pferd Iraklion wurde für das traditionsreiche Irish St. Leger genannt. Die mit 500 000 Euro dotierte Prüfung wird am 10. September auf der Curragh-Rennbahn bei Kildare ausgetragen.

Von Simon Lange