Olympiasieger beim SV Uetze zu Gast

Sportschießen. Die Hiobsbotschaft erreichte Donald Albrecht zwei Tage vor dem Heimwettkampf in der 1. Bundesliga Nord: Sander Nooij wird den SV Uetze in der Großsporthalle am Schulzentrum nicht unterstützen können, die Nummer eins des Gastgebers laboriert an einer Sehnenverletzung in der Schulter und will kein Risiko eingehen. Für das Duell mit Spitzenclub SV Kriftel (Sonnabend, 17 Uhr) bedeutet dies: Alle Uetzer Schützen müssen eine Position aufrutschen.

„Sander ist total geknickt“, berichtet Albrecht, Uetzes Vorsitzender. Schließlich bereitet sich der 20-jährige Niederländer gerade auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vor, und Kriftels Spitzenkraft Christian Reitz hat bei den Sommerspielen vor zwei Jahren Gold mit der Schnellfeuerpistole geholt. Nun kommt Marit Al­brecht in den Genuss, gegen einen Olympiasieger antreten zu dürfen. Nicht nur deswegen sind die Uetzer krasser Außenseiter. „Die Wathlinger haben letztes Jahr zwei Punkte gegen die Hessen geholt und waren die Könige der Liga“, sagt Albrecht.

Die ersten Schüsse fallen am Sonnabend im Duell zwischen den Freischützen Wathlingen und dem PSV Olympia Berlin (15.30 Uhr). Die Sportschützen Raesfeld und der SV Bassum beenden den Tag um 18.30 Uhr.

Von Christoph Hage