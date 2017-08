Ortega setzt auf die Abwehr

Hannover. Die Vorgabe gilt ohne Wenn und Aber. „Wir wollen das Achtelfinale erreichen“, heißt es bei den Verantwortlichen des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Die Recken treffen am Sonnabend in ihrem Erstrundenturnier im DHB-Pokal, das in der Hildesheimer Arena ausgetragen wird, zunächst auf den Ligakonkurrenten TuS Nettelstedt-Lübbecke (20 Uhr). Im Falle eines Sieges geht es am Sonntag (15 Uhr) gegen den Leichlinger TV aus der 3. Liga West.

Dass der mögliche zweite Kontrahent der TSV bereits feststeht, hat mit dem Rückzug des HSV Norderstedt aus der 3. Liga Nord zu tun. Die Mannschaft aus dem Hamburger Umland war ursprünglich als vierte Mannschaft im Recken-Turnier vorgesehen gewesen. Der hannoversche Geschäftsführer Benjamin Chatton bedauerte den Rückzug der Norderstedter und betonte zugleich, dass es für die Handballfans, die ein Sonnabend-Ticket für die Partien Norderstedt gegen Leichlingen sowie Hannover gegen Nettelstedt-Lübbecke erworben haben, ein Zusatzangebot gibt. Sie können in Hildesheim auch bei den Pokal-Begegnungen zwischen dem TBV Lemgo und Eintracht Baunatal (Beginn um 15.15 Uhr) sowie Eintracht Hildesheim und TuSEM Essen (17.30 Uhr) kostenlos zuschauen. „Wir danken allen Mannschaften für ihr Entgegenkommen“, sagte Chatton.

Die Stimmung bei den Recken ist gut nach einer ansehnlichen Vorbereitungsbilanz mit sieben Siegen in acht Spielen. „Wir hatten etwas Probleme mit Verletzten“, sagte Trainer Carlos Ortega. Doch rechtzeitig zur ersten Pflichtaufgabe scheint es, als seien Kapitän Kai Häfner und Torwart Martin Ziemer wieder fit. Nur Pavel Atman (Fußbruch) und Casper Mortensen (Brüche im Gesicht) werden keinesfalls spielen.

Ortega sieht den Schlüssel zum Erfolg in der Abwehr. „Da haben wir Schwerpunkte in der Vorbereitung gesetzt“, sagte der 46-jährige Spanier. Die Kommunikation mit den Profis läuft derzeit auf Englisch, wobei Ortega außerhalb des Trainings fleißig Deutsch lernt – „zweimal pro Woche“. Welche guten Fortschritte er macht, zeigt sich daran, dass er für immer mehr Äußerungen seiner Gesprächspartner keinen Dolmetscher mehr braucht.

Unterschätzen werden Ortega und die Spieler den Konkurrenten aus Ostwestfalen nicht. Nettelstedt-Lübbecke schaffte souverän den Wiederaufstieg. Und in den bisher letzten Bundesliga-Duellen hieß es 29:28 für die Recken in Hannover sowie 29:29 in der Lübbecker Sporthalle. „Wir haben den mit Abstand schwersten Erstrundengegner erwischt“, warnt Chatton.

Von Carsten Schmidt