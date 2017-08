Problemjahr mit Happy End

Hannover. „Ich bin froh, dass ich wieder dabei bin“. Diese Worte klingen schon etwas erstaunlich aus dem Mund der erfolgreichsten hannoverschen Olympia-Teilnehmerin des vergangenen Jahres. Sabrina Hering hatte vor einem Jahr Silber aus Rio de Janeiro mitgebracht. Gemeinsam mit Franziska Weber. Tina Dietze und Steffi Kriegerstein musste sich die Kanutin vom Hannoverschen Kanu-Club von 1921 im Finale des Kajak-Vierers über 500 Meter nur den Ungarinnen geschlagen geben.

Doch in den zwölf Monaten, die seitdem ins Land gezogen sind, lief es eben alles andere als reibungslos bei der 25-Jährigen. Daher ist ihre Freude über die Weltmeisterschafts-Teilnahme im tschechischen Racice verständlich.

Bei den Titelkämpfen, die am Mittwoch beginnen, fährt Hering wieder im Rio-Vierer, außerdem ist sie für einen Start im Einer über 500 Meter vorgesehen. „Im Vierer wollen wir unter die ersten fünf kommen, unserer Mitbewerber kommen aus Ungarn, Weißrussland, Polen und Neuseeland“, sagte die Hannoveranerin, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit dem deutschen Team in München vorbereitet hat. Zwei Einheiten pro Tag standen auf dem Programm, erzählte Hering. Und diese Intensität war nötig, um wieder in den Rhythmus zu kommen.

Krankheiten bremsen

Man mag es kaum glauben, dass der Kajak-Vierer erstmals seit Rio wieder in der Erfolgsbesetzung fährt. Aber Hering stieg unfreiwillig spät in die Saison ein. „Ich habe im Januar wieder mit dem Training begonnen, dann aber Probleme bekommen. Ich wurde schnell müde, irgend etwas stimmte nicht“, sagte Hering. Der Grund für die Erschöpfung war, wie sich nach längerer Diagnostik inklusive Blutbild-Analyse herausstellte: Pfeiffersches Drüsenfieber.

„Ich habe mich wahrscheinlich im Urlaub infiziert, weil ein Glas nicht richtig gespült war“, sagte sie. So hatte eine banale Schlampigkeit im Hotel eine weitreichende Wirkung. „Zwei Monate war ich krank“, sagte sie. Der Zeitraum lag in den Monaten von März bis Mai, dort nimmt normalerweise die Vorbereitung auf die Saisonhöhepunkte richtig Fahrt auf.

Hering musste sich in Geduld üben, um wieder zu genesen. Sie nahm aber nach der Zwangspause das Training wieder auf. Dort lief es so gut, dass sich auch ohne Start bei Weltcups und nationalen Qualifikationen wieder in die alte Form kam und für die Europameisterschaft in Plovdiv nominiert wurde. Dort gab es den fünften Platz im Vierer – ohne Kollegin Kriegerstein, die dort wegen einer Krankheit fehlte. Unter diesen Umständen war es klar, dass Hering auch ohne EM-Medaille „zufrieden“ aus Bulgarien zurückkehrte. Die Motivation für die Fortsetzung der Karriere gibt Hering ohnehin das olympische Erlebnis vor einem Jahr. „Es war einfach großartig“, sagte sie. „Wir sind hingefahren mit der Hoffnung auf Bronze und haben dann sogar Silber mitgebracht.“

Medaillenfeier bis morgens

In den See gesprungen ist der Vierer nach dem damaligen Erfolg nicht, wie es die Hannoveranerin zuvor für den Fall eines Medaillengewinns angekündigt hatte. „Davon ist uns wegen der vielen Bakterien im Wasser doch abgeraten worden“, erzählte sie. Aber an Land ging es dann richtig rund. „Wir haben bis fünf Uhr morgens die Medaille gefeiert“, sagte Hering.

Ihr Rio-Erlebnis wird vom eigenen Wettkampf auch deshalb bestimmt, weil der Veranstaltungsort weit entfernt vom olympischen Dorf lag. „Wir hatten eine lange Anfahrt zum Training und zu den Rennen“, sagte Hering.

Zum Anfeuern anderer Sportler kamen sie erst nach dem eigenen Finale. „Wir haben das Spiel der Handballer gegen Polen um den dritten Platz angeschaut“, sagte sie. Die Unterstützung des Silber-Vierers mag die „Bad Boyz“ mit dem Recken-Profi Kai Häfner beflügelt und beim 31:25-Erfolg mitgeholfen haben. Hering war auf jeden Fall auch dabei, als es die zweite Olympia-Medaille für einen Hannoveraner gab. Die Abschlussfeier dagegen währte nur kurz für sie und die Kolleginnen. „Wir haben das Stadion nach einer Dreiviertelstunde verlassen, weil es so stark geregnet hatte und wir nass bis auf die Knochen waren.“

Hochzeit im September

Der Sport wird auch in den nächsten Jahren Herings Leben bestimmen. „Ich möchte mich in den beiden nächsten Jahren mehr auf den Einer konzentrieren“, sagte sie. Und 2020 zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. „Vielleicht klappt es dann ja mit der Goldmedaille.“

Viel näher liegt aber der September dieses Jahres – dann steht ein viel wichtigeres Ereignis an als jeder sportliche Wettkampf. Hering und ihr Verlobter Paul Pradler werden sich das Ja-Wort geben – den Antrag hatte der Bräutigam nach dem Olympiafinale gemacht. Und dieser Anlass wird auch gebührend gefeiert – „im mittelgroßen Kreis mit 50 bis 70 Personen“.

Von Carsten Schmidt