Ralf Stanitzek fehlt das Glück

Arnum. Diese Niederlage ist nicht unerwartet gekommen: Die Männer 30 der SV Arnum sind mit einem 2:4 gegen den Barrier TC in die Winterrunde in der Nordliga II gestartet. Angesichts der personellen Probleme war das keine Überraschung. Dass Bernhard Hermann nicht zur Verfügung stehen würde, ist schon länger klar gewesen. Wegen eines grippalen Infekts musste neben der Nummer zwei allerdings auch Florian Skibbe passen. Er wurde im Einzel vertreten, im Doppel ergab sich jedoch eine kampflose Wertung gegen die Sportliche Vereinigung. So nahm die Niederlage gegen den starken Konkurrenten schnell ihren Lauf. Lediglich Spielertrainer Pavel Jakunin konnte sich behaupten, er gewann das Spitzeneinzel mit 6:1, 6:2. Der zweite Punkt resultierte aus einer verletzungsbedingten Aufgabe der Gäste im Doppel. „Wir hätten gern gesehen, wie wir in Bestbesetzung gegen den TC ausgesehen, hätten. Der Gegner hat ganz klar den Aufstieg als Ziel ausgegeben“, sagte Skibbe. „Christoph Tobias hat eine gute Leistung gezeigt. Leider konnte er vier Satzbälle im ersten Durchgang nicht nutzen. Er hatte zuvor allerdings auch schon drei von Andree Meyer abgewehrt.“

In der loggte der TSV Rethen ein wichtiges 4:2 gegen den SV Esbeck ein. Das Schlüsselspiel gewann die Nummer eins, Simon Schreyer, mit 6:3, 0:6, 10:8 gegen Mark Gehre. „Simon glückte die Überraschung des Tages gegen einen wirklich sehr starken Gegner. Im Matchtiebreak lag er erst zurück, ehe ihm ein paar unglaubliche Schläge gelangen“, lobte Rethens Kapitän Lars Matlach, der beim 7:5, 6:2 genauso wie Thomas Grummt beim 6:2, 6:4 auf ganzer Linie überzeugte. Nach seiner langen Verletzungspause fehlte der Nummer zwei, Ralf Stanitzek, beim 5:7, 4:6 noch das Quäntchen Glück. „Nach dem 3:1 machten Simon und ich nach einer guten Leistung unseren Sieg im Doppel in zwei Sätzen perfekt“, freute sich Matlach. Aufgrund einer Knieverletzung wird Björn Matlach voraussichtlich den Rest der Winterrunde ausfallen.

Der erhoffte Auftaktsieg ist den Männern 50 des TV Springe in der Nordliga II mit dem 5:1 beim Eutiner TC GW gelungen. Das Debüt von Dirk Schwesig fiel allerdings aus, da der Kapitän sich kurzfristig verletzt hatte. „Auch wenn wir alle Einzel zum 4:0 gewannen, war Eutin nicht der vermutet leichte Gegner“, betonte Schwesig. Fast drei Stunden Anfahrt und unterschiedliche Spieleigenschaften in fremder Halle machten den Gästen zu schaffen. Michael Krull und Matthias Wandel waren auf dem langsamen Belag erst im Matchtiebreak erfolgreich. Alexander Bruns und Dirk Schlösser siegten jeweils in zwei Sätzen.

Die Frauen 30 der SV Arnum strichen in der Nordliga durch das 4:2 gegen den Lübecker SV beide Zähler ein, obwohl die Begegnung auf Augenhöhe verlief. Martina Müller-Skibbe und Dörthe Kluge ließen in den Einzeln nichts anbrennen, während Annabelle von Kallay und Verena Luther für den Aufsteiger knapp im Matchtiebreak scheiterten. „Anabelle lag im ersten Satz vorn und führte im zweiten bereits mit 3:0. Letztlich agierte sie zu vorsichtig und ließ sich die Taktik ihrer Gegnerin aufdrängen. Verena vergab zum 13:15 bei ihren Matchbällen gute Chancen“, berichtete Skibbe. Die Wahl der Doppelaufstellung glückte: Müller-Skibbe/Luther gewannen mit 6:1, 6:2, von Kallay/Dorle Wallenhorst mit 6:4, 6:1. „Mit voller Attacke gelangen die entscheidenden Siege“, so Skibbe.

