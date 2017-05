Leipzig. Weiter sagte Leipzigs Sportdirektor: „Ich muss eine Lanze für Thomas Tuchel brechen. Er hat es bisher hervorragend gemacht. Nach einer fünfjährigen Ära von Jürgen Klopp sein Nachfolger zu werden, das ist nicht die dankbarste Aufgabe“, erklärte Rangnick, der selbst 260-mal in der Bundesliga trainierte, beim „Sportbuzzer Fantalk 3.0“. Rangnick weiter: „Diese Aufgabe hat Thomas bis jetzt sportlich und auch in der Art, wie er sich mit der Mannschaft präsentiert, bravourös gelöst.“

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt in einem Interview von „Dissensen“ zwischen ihm und seinem Trainer berichtet, auch Spieler sollen sich anonym gegen Tuchel ausgesprochen haben. Das Verhältnis zwischen Watzke und Tuchel gilt als zerrüttet. Rangnick glaubt: „Wenn er tatsächlich nicht mehr da wäre am Ende der Saison, dann ist es keine leichte Aufgabe, einen Trainer zu finden, der in seine großen sportlichen Fußstapfen treten kann. Ich würde mir für den Fußball und auch für Thomas Tuchel wünschen, dass diese Geschichte am Ende der Saison noch nicht zu Ende ist.“

Von RND