Hannover. Die Entfernungen haben sich kaum geändert, die Ziele schon. Statt wie bisher nach Köln, Paderborn oder Hamburg fahren die Baseball-Männer der Hannover Regents nun nach Leipzig, Berlin oder Braunschweig. Nach dem freiwilligen Abstieg aus der 1. Bundesliga schwingen die Regents jetzt in der 2. Liga ihre Schläger.

Als Coach David Wohlgemuth nach dem Ende der vergangenen Saison seinen Wechsel zu den Dohren Wild Farmers klar machte, reifte bei nicht wenigen Spielern der Entschluss, ihm zu folgen. „Mittlerweile sind es acht Stammspieler aus unserem letztjährigen Kader, die nun in Dohren spielen. Das ist wie eine Niedersachsen-Auswahl, die immer zum höchstklassigen Verein geht“, sagt Regents-Sprecher Lilean Buhl. Spieler, Trainer und auch den Platz in der Liga haben die Regents damit mit dem Dorfverein aus der Nordheide getauscht. Die Wild Farmers stiegen in die 1. Liga auf. „Ich bin aber eigentlich ganz froh, dass wir nach der Liga-Reform nicht mehr in der 1. Liga spielen“, sagt Buhl. Der nicht mehr konkurrenzfähige Kader war nur ein Grund, das neue Reglement ein anderer. Nach der Punktrunde in der Nord-Staffel spielen die vier Ersten aus Nord- und Süd-Staffel eine weitere Punktrunde und erst dann die Play-offs. „Das treibt die Kosten und macht auf Dauer die ganzen kleinen Vereine kaputt“, glaubt Buhl.

Je drei Staffeln im Norden und Süden

Auch die 2. Liga hat ein neues Gesicht bekommen. Sie wurde mit den Regionalligen zusammengelegt und sechsgeteilt: drei Staffeln in der Nord- und drei in der Süd-Liga. „Auch da dürfte der Sprung von der Verbandsliga in die 2. Liga künftig sehr groß sein, wenn ein Verein wirklich mehr will. Das können kleine Vereine auch nicht“, meint Buhl.

Die Stücklung der neuen Spielklasse hat aber auch Vorteile, jedenfalls für die Regents. In der Staffel Nord-Ost treten mit den Berlin Flamingos, den Berlin Sluggers, Leipzig Wallbreakers, den Braunschweig 89ers und den Regents nur fünf Teams an. Gespielt wird eine Dreifach-Runde. „Bei uns gibt es keinen Absteiger. Wir hätten zwar lieber in der Nord-Nord-Staffel gespielt, aber die war schon voll. So können wir ohne Druck den Neuaufbau beginnen“, meint Buhl.

bei den Berlin Flamingos ist allerdings noch nicht viel zu erwarten. Für Torrey und auch das Team wird vieles neu sein. Und die Flamingos um Nationalspieler und Spielertrainer Enorbel Marquez Ramirez haben sich den Aufstieg in die 1. Liga zum eindeutigen Ziel gesetzt. Im Märkischen Viertel in Berlin werden die Regents dies am Sonnabend zu spüren bekommen. Ihr Ziel ist nur der Neuanfang.

Von Matthias Abromeit