Hannover. „Wir hatten tolle Bedingungen, gute Stimmung, und es gab in vielen Disziplinen auch gute Leistungen.“ Organisationschef Peter Hampe wirkt sehr zufrieden mit dem Leichtathletik-Meeting des VfL Eintracht im Erika-Fisch-Stadion. Und das, obwohl beide hannoverschen Top-Athleten, Hochspringer Eike Onnen (Hannover 96) und 400-Meter-Läuferin Laura Gläsner (VfL Eintracht Hannover), die erhofften Bestleistungen verpasst haben.

Onnen, der zwei Wochen zuvor an selber Stelle schon die WM-Norm von 2,30 Meter erfüllt hatte, beendete den Wettkampf dieses Mal mit übersprungenen 2,21 Metern. Danach ließ er sofort 2,31 Meter auflegen, scheiterte aber dreimal. „Der letzte Schritt beim Anlauf war wieder zu lang. Das kostete Tempo, das mir dann beim Sprung fehlte“, sagte der 34-Jährige. Schwester Imke pausierte in Hannover. Die 22-Jährige hatte sich kurz zuvor den Titel der deutschen Studentenmeisterin gesichert und dabei 1,87 Meter in Kassel überquert. Sie nähert sich allmählich ihrer Bestleistung (1,89 Meter).

Laura Gläsner findet nicht zu ihrer Form

Auch Laura Gläsner haderte mit ihrem Schicksal. Schon mit der Siegeszeit von 12,36 Sekunden bei ihrem Aufwärmprogramm über 100 Meter war sie nicht zufrieden. „Das kann ich schneller. Aber im Vorjahr bin ich auch schlecht über 100 Meter gestartet und dann meine beste Zeit über 400 Meter Hürden gelaufen“, sagte sie. In diesem Jahr gelang ihr das nicht. Auf der Hürden-Runde war sie nach 58,88 Sekunden fast genau eine Sekunde langsamer als seinerzeit und lag hinter Karolina Pahlitzsch (SV Preußen Berlin/58,56) auf Rang zwei. Die 400-Meter-Hürden-Strecke gehörte mit zwei U-20-EM-Qualifikationsleistungen von Lea Ahrens (LAV Bad Harzburg/58,48) und Nele Weßel (Preußen Berlin/59,74) dennoch zu den besten Disziplinen des Tages.

Über 800 Meter der Frauen sorgten Svenja Pingpank (2:15,08 Minuten) und Emmanuelle Gerbeaux (2:16,27) für einen Doppelsieg von Hannover Athletics. Gleich drei Erfolge verbuchte Jannik Rehbein (VfL Eintracht). Erst führte er als Schlussläufer die 4x100-Meter-Staffel in 41,63 Sekunden zum Erfolg, dann ließ er sich die Einzelsiege über 100 (10,97) und 200 Meter (21,82) nicht nehmen. „Draußen läuft es wieder“, freute sich Rehbein, der in der trockenen Hallenluft im Winter immer Probleme hatte.

Stark war sich auch der Sprint-Nachwuchs des VfL Eintracht. Janina-Marie Grünke (12,16/25,38) und Lili Böder (12,37/26,06) gewannen bei der U18 sowohl über 100 als auch über 200 Meter.

Von Matthias Abromeit