Rekord-Triathlon am Maschsee

Hannover. „Beim Frühstück „bin ich ein Süßer. Toast mit Honig, Brötchen mit Nutella, das volle Programm. Passt auch vorm Wettkampf“, erzählte Ernst Wildhagen. Der 56-Jährige vom TSV Barsinghausen war einer von 2073 Startern, die den 11. Maschsee Triathlon zu einer Rekordveranstaltung machten. Die umgezogen war vom Nordufer zum Strandbad. Wildhagen gefiel das wie den meisten Mitstreitern: „Rasen, Sand, Strand. Die Kulisse lässt sommerliche Gefühle aufkommen.“

Nach 20 Laufjahren hatte der Banker 2006 mit dem Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen begonnen. Der Hobbysportler trainiert fleißig: 250 Kilometer Schwimmen, 8500 Kilometer Radfahren, 1800 Kilometer Laufen pro Jahr. Das machte ihn dreimal zum Landesmeister, das brachte ihm die Qualifikation für Hawaii (2013). Diesmal wollte Wildhagen „einfach gut durchkommen“.

Wie Raimund Schultz, der trotz starker Knieprobleme gleich zweimal startete: morgens beim Volkstriathlon, nachmittags über die olympische Distanz. Der Volkstriathlon war eine Regions-Angelegenheit: Scarlett Tegtmeier vom TSV Bokeloh und Clemens Hübler (96) siegten.

Mehr als 2000 Athleten haben beim Hannover-Triathlon teilgenommen – so viele wie nie zuvor. Zur Bildergalerie

Andreas Schwärzel kam als 368. ins Ziel, für den 51-Jährigen ein Riesenerfolg. Der 96-Starter war einer von 25, die Trainerin Kerstin Brenker in zwölf Wochen „von null auf Sprint“ getrimmt hatte. „Vor drei Jahren das letzte Mal geschwommen“, war Schwärzel vorher und nun Triathlon-Finisher: „Ein unglaubliches Erlebnis.“ Wie für Robert Bormann von Olympia Wilhelmshaven, der nach 2:36 Stunden die Ziellinie überquerte. 73 Jahre alt ist er, vier Jahre war er „mit akuten Herzproblemen weg vom Fenster“ und nun „bin ich wieder da“.

Tausende Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe um die neue Location, die für Robin Chudalla alte Erinnerungen aufwühlte. Vor 20 Jahren startet im Strandbad ein Vorläufer des Maschsee Triathlon, der 47-jährige Orthopäde war nach Schwimmen und Radfahren damals der Führende und wurde noch bis Rang zehn durchgereicht. „Habe ich nie vergessen“, sagte der Arzt. Diesmal gewann er über die längere Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40,8 Kilometer Rad, zehn Kilometer Laufen) zumindest seine Altersklasse.

Ironman-Weltmeister Christian Haupt schaffte es mit 1:59,57 Stunden als Einziger unter die Zwei-Stunden-Marke und wurde nebenbei Landesmeister. Dabei war die Vorbereitung wenig ideal. „Ich war im Trainingslager in der Toscana, bin 17 Stunden durchgefahren und war um vier Uhr morgens hier“, sagte er – und freute sich richtig. Zweiter wurde Fabian Delong an seinem 36. Geburtstag. Bei den Frauen siegte Dana Wagner (Wolfenbüttel) vor Katrin Friedrich (96).

Und auch Ernst Wildhagen war am Ende ein Gewinner. Als Gesamt-16. siegte er in seiner Altersklasse und war „absolut zufrieden“. Nach Wasser (auch von oben, es gab zwei kräftige Schauer) und Dusche ging es zur Grillparty von Vereinskollege Kersten Koschoreck. Der feierte mit seinen Barsinghäuser Triathlon-Freunden die Qualifikation für den legendären Ironman auf Hawaii. Die hatte Wildhagen als Elfter beim Ironman in Hamburg um zwei Plätze oder 4,5 Minuten verpasst.

Von Christoph Dannowski