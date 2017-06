Tischtennis. Der SV Bolzum hat mit dem 17-jährigen Nils Schulze vom MTV Wolfenbüttel ein hoffnungsvolles Talent an Land gezogen. Die Planungen für die Regionalliga-Saison 2017/2018 sind damit abgeschlossen.

Maßgeblich an dem Coup beteiligt war Friedrich Bolzum, es war gewissermaßen sein Abschiedsgeschenk. Nach 60 Jahren am und neben dem Tisch für den SVB hat er seine Aufgaben in jüngere Hände gelegt. Fortan werden Spartenleiter Stefan Mikus und sein Stellvertreter An­dreas Möhle die Geschicke lenken. Sven Hielscher ist für Koordination und Spielplangestaltung des Aushängeschilds zuständig.

„Ich werde mich dafür um unsere Finanzen bemühen. Umso mehr war ich erfreut, dass ich Nils nach dem Wolfenbütteler Regionalliga-Abstieg für uns gewinnen konnte“, berichtet Bolzum. Schulze will im letzten Jugendjahr noch einmal angreifen, sieht in Bolzum die Chance, sich zu etablieren. „Bei der deutschen Jugend-Meisterschaft ist Nils neben Tobias Hippler vom TuS Celle der erfolgreichste Niedersachse gewesen“, weiß Bolzum. Beim SVB wird der 17-Jährige im mittleren Paarkreuz antreten „Nach den ersten Zusammenkünften glaube ich, dass er gut in unser Team passt“, so Bolzum.

Mit Daniel Ringleb (ASV Grünwettersbach) und Philipp Sommer (1. TTC Köln) greifen zudem zwei Rückkehrer wieder für den SVB zum Schläger. Jens Klingspon, Lars Beismann, Sven Hielscher und Hendrik Hartz komplettieren den Kader.



Von Martina Emmert