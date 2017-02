Oberhof. Beim drittletzten Rennen der Saison siegten am Samstag die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt vor den Weltmeistern und Lokalmatadoren Toni Eggert/Sascha Benecken. Mit ihrem dritten Platz machten die Winterberger Robin Geueke/David Gamm wie schon am vergangenen Wochenende bei der WM in Innsbruck/Igls das reindeutsche Podest perfekt.

Nach ihrem zweiten Platz in Thüringen ist Eggert/Benecken bei nun 167 Zählern Vorsprung vor Wendl/Arlt der Sieg im Gesamtweltcup kaum noch zu nehmen. „Es wird ganz schwer, das noch einzuholen“, sagte Arlt. „Aber es ist für uns immer ein besonderes Highlight, vor diesem Publikum hier in Oberhof zu gewinnen.“

Von bastek.nils