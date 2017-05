Hannover. Die Reise ins Ruhrgebiet hat sich gelohnt für die hannoverschen Topruderer. Drei Athletinnen haben sich das Ticket zu den Europameisterschaften gesichert, die vom 26. bis 28. Mai im tschechischen Racice ausgetragen werden – Frauke Hundeling und Carlotta Nwajide (beide DRC) sowie die Olympiateilnehmerin und zweimalige Doppelvierer-Europameisterin Marie Cathérine Arnold (HRC). Alle drei werden von Thorsten Zimmer in Hannover trainiert.

Hundeling startet dabei im Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes, dem Doppelvierer. In dieser Bootsklasse gab es in Rio de Janeiro die Goldmedaille, zudem geht die Crew in Tschechien als EM-Titelverteidiger an den Start. Ein ähnlicher Erfolg wäre für Hundeling und ihre Kolleginnen allerdings eine große Überraschung, da die Mannschaft in dieser Saison neu formiert wurde.

Nwajide startet in Tschechien im Doppelzweier, der ebenfalls in veränderter Besetzung gegenüber dem Vorjahr fährt. In Rio saß in diesem Boot noch die Trainingskollegin Arnold. Die 25-Jährige vom HRC hatte allerdings einen schwierigen Saisoneinstieg und zudem im Herbst 2016 ein Masterstudium an der Universität in Kiel aufgenommen. Somit hat sich für Arnold der zeitliche Aufwand für ihre akademische Ausbildung erhöht und sie kann auch nicht bei jeder Trainingseinheit in Hannover dabei sein. Dennoch wurde sie als Ersatzfrau im Skullbereich für die EM nominiert.

In Essen setzte sich Hundeling im Doppelvierer-Finale gemeinsam mit Daniela Schultze, Charlotte Reinhardt und Frieda Hämmerling an die Spitze des Klassements. Nwajide und Hundeling fuhren im Doppelzweier auf den dritten Rang ebenso wie Arnold im Einer.

Nicht an den Europameisterschaften teilnehmen wird der Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann der Männer mit Julius Peschel (HRC). Die Crew musste in Essen in der offenen Klasse starten und war gegen die schwerere Konkurrenz chancenlos. Zudem konnte die Crew das deutsche U23-Boot nur knapp distanzieren. Daher wird es eine weitere Mannschaftsbildung im Vierer geben, an der sechs Sportler teilnehmen werden. Die besten vier dieser Selektion sollen dann bei Weltcuprennen starten. „Ich bin nicht zufrieden mit dem Wochenende“, sagte Peschel. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns.“

