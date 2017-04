Hannover. Ganz bitterer Abend für die Handballerinnen der HSG Badenstedt: Während die Musik aus den Lautsprechern der Erdgas-Arena in Halle dröhnt, schleichen die Frauen mit hängenden Köpfen vom Feld. Trainer Roland Friebe versucht, die 24:29 (12:15)-Pleite in Worte zu fassen: „Wir haben so unglaublich viele freie Chancen herausgespielt. Zur Pause hätten wir mit drei oder vier Toren führen müssen.“

Das große Problem war die Chancenverwertung. Obendrein vergab die HSG drei Siebenmeter. Einer davon war für Friebe der Knackpunkt, als Jana Pollmer beim 19:20 (43.) den Ausgleich verpasste. In der Folge häuften sich die technischen Fehler und „mit dem Frust über die vergebenen Chancen ging auch der Wille in der Abwehr verloren.“ Halle bestrafte dies eiskalt und zog entscheidend auf 27:21 (55.) davon. „Da war die Luft raus“, sagte der HSG-Trainer.

Obwohl die HSG-Damen den Start verschliefen und Saskia Rast erst nach neun Minuten zum 1:3 das erste Tor gelang, lieferte das Team dem Tabellendritten einen offenen Schlagabtausch und schnupperte beim 18:18 (39.) am Punktgewinn. Der wäre im Abstiegskampf Gold wert gewesen. Friebe richtete den Blick schnell wieder nach vorne: „Wir müssen das jetzt abhaken und uns auf Bremen konzentrieren.“



Von Uwe Serreck