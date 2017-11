Rugby-Nationalmannschaft übt den Boykott

Hannover. Die Mannschaft beklagt eine unzureichende Wertschätzung im Verband, fehlende Kommunikation und ein gestörtes Vertrauensverhältnis zur Führungsspitze. Inzwischen stehen sogar die Trainer nicht mehr zur Verfügung. Das Nationalteam musste nun schnell umgebaut werden, der Verband nominierte nach – auch sechs Athleten aus Hannover. Dass die Chile-Partie stattfindet, ist mittlerweile wieder fix. Und doch: Es geht ein Riss durch Rugby-Deutschland.

Der Konflikt schwelt schon länger: Es geht um die grundsätzliche Frage, ob sich der Sport professionalisieren soll. Vor drei Jahren war der DRV eine Kooperation mit der Wild-Rugby-Akademie (WRA) aus Heidelberg eingegangen. Hans-Peter Wild ist großer Fan dieser rauen Sportart, der Capri-Sonne-Milliardär hat viel Geld investiert und den DRV bereits vor sieben Jahren vor der Insolvenz bewahrt. Das klassische 15er- und das mittlerweile olympische Siebener-Rugby erlebten einen Aufschwung. Zugleich baute die WRA beim Heidelberger RK ein Profiteam auf, das seither annähernd konkurrenzlos stark ist. Nicht zuletzt deshalb sahen und sehen viele das Engagement Wilds kritisch; überdies dominierten ausländische Akteure das Nationalteam, was nicht allen schmeckt.

Ende August ist der Vertrag zwischen DRV und WRA, der die Profis und Coaches (darunter Nationaltrainer Kobus Potgieter) in der Gesellschaft zur Förderung des Rugbysport (GfR) angestellt hat, ausgelaufen. Eine Verlängerung ist gescheitert. Hintergrund: Die WRA wollte mehr Einfluss aufs 15er-Team und es selbst vermarkten. „Das ist unser Filetstück, dem konnten wir nicht zustimmen“, betont DRV-Geschäftsführer Volker Himmer aus Hannover. WRA-Manager Robert Mohr, früher bei Hannover 78 und Ex-Nationalstürmer, sieht die Situation anders: „Wir haben das 15er-Team erst vermarktbar gemacht in diesen drei Jahren. Wir wollten eben nicht nur einfach weiter bezahlen. Es gab in diesem Jahr keine vernünftige Kommunikation von Seiten des DRV, so ging es nicht weiter.“

Zumal der DRV keine Vision habe, der Fokus habe allein auf Siebener-Rugby gelegen – und da­runter habe das 15er-Team gelitten, ergänzt Mohr: „Die Zukunft ist unklar, und deshalb haben die 15er-Spieler nun reagiert.“

Die dreiteilige November-Test-Serie, an der sich nun alles entzündet, war indes lange geplant. DRV und GfR schlossen eine Vereinbarung, der Profi-Kader sollte für diese drei Partien sozusagen an Deutschland ausgeliehen werden. Die GfR teilte am Mittwoch kurz nach der Boykottdrohung der Spieler mit, Akteure und Trainer stünden gegen Chile nicht mehr bereit. „Drei Tage vor einem Länderspiel ist das aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Auch die Begründung ist nicht nachvollziehbar, weil an vielen Stellen einfach falsch“, moniert DRV-Präsident Klaus Blank.

Der Verband hat nun umfangreich nachnominiert, etliche Siebener-Auswahlspieler rücken nach – sie sind nicht bei der GfR angestellt. Jetz stehen auch sechs Hannoveraner im Kader: Todd Johnson, Kain Rix und Phil Szczesny von Hannover 78, Stefan Mau und Daniel Koch von Germania List sowie Rafael Pyrasch von Odin/Döhren. Den streikenden Profis und den Trainern droht derweil eine Sperre. Für das deutsche Rugby ist es aber schon jetzt die wohl größte Zerreißprobe, die es seit der Gründung des DRV im Jahr 1900 erlebt hat.

Von Stefan Dinse