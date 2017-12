SC Langenhagen marschiert – auch ohne Mioc

Basketball. Die voll besetzte SCL-Halle tobte, als Maurice Rayshawn Williams unmittelbar vor dem Pausenpfiff wieder einmal zu einem spektakulären Dunking ansetzte und den Ball zum neuen Halbzeitrekord von 66:22 einnetzte. Der US-Amerikaner mit der eingebauten Sprungfeder in den Beinen war der überragende Akteur in einem vorzüglichen Gastgeberteam, das mit dem 111:61 über den Osnabrücker TB den bisher höchsten Sieg überhaupt in der 2. Regionalliga West einfahren konnte.

Durch den siebten Sieg im neunten Spiel verteidigte der SC Langenhagen zugleich die Tabellenführung vor dem punktgleichen TuS Bramsche, der in der vergangenen Woche seine erste Niederlage kassiert hat und inzwischen auch die um sechs Zähler schlechtere Korbdifferenz aufweist. Schon im ersten Viertel einer einseitigen Partie hatten die Flughafenstädter etwas für ihr Korbverhältnis getan. Nach einem 7:0-Run in den ersten 90 Sekunden beendeten die treffsicheren Schützlinge von Headcoach Björn Becker, der kaum einen Fehlversuch notieren musste, den ersten Abschnitt mit einer 35:12-Führung.

Diese war die Basis für die weiterhin makellose Bilanz des SCL, der mit einer kompakten Teamleistung und ohne echten Center, dafür mit Power Forward Lasse Schikowski an der Spitze den Ausfall von Ante Mioc problemlos kompensierte. Der Center, der in der vergangenen Saison großen Anteil am Klassenerhalt hatte, weilte während der zweiwöchigen Punktspielpause in Indonesien. Dort sah sich der Weltenbummler, der unter anderem schon in den USA, Österreich, Kroatien und Italien auf Korbjagd gegangen war, offensichtlich schon nach einem neuen Verein um. „Er suchte eine neue Herausforderung, war mit dem Kopf schon woanders, jetzt haben wir uns einvernehmlich von ihm getrennt“, erklärte Becker.

Sein Nachfolger saß – in Zivil – schon auf der Bank: Yanick Kulich, ein Power Forward von der Western Oregon University und gebürtiger US-Amerikaner mit tschechischem Pass, sah eine klasse Partie seiner künftigen Mitspieler. Der SCL knüpfte im zweiten Viertel nahtlos an die Leistung an (31:10). Neben Williams ragten insbesondere Bart Zents (23) und Aleks Semedo heraus, der sein bestes Spiel im Langenhagener Trikot zeigte. Mit einem Distanzwurf brach Ilja Dojeschwili in der 34. Minute die 100-Punkte-Barriere.

Das dritte Viertel verbuchten die wackeren Osnabrücker indes mit 24:23 für sich. „Wir sind nach der hoch intensiven und super ersten Halbzeit etwas nachlässiger geworden“, erkannte der SCL-Trainer, dessen Fünf im letzten Abschnitt (22:15) einen neuen Rekord herauswarf. Zugleich taten die MTB-Lion-Kings etwas für den eigenen Nachwuchs: Pro Dreier werden 50 Euro gespendet – und die acht gegen den OTB erzielten Distanzwürfe spülten weitere 400 Euro in die Kasse.

SC Langenhagen: Williams (24), Zents (23), Semedo (19), Schikowski (16), Geldmacher (9), Ouzounis (8), Taherian, Dojeschwili (je 5), Yanduka (2), Semlitsch

Von Dirk Drews