SC Langenhagen surft auf der Erfolgswelle

Basketball. Nicht zu stoppen sind die Basketballer des SC Langenhagen in der 2. Regionalliga West – erst recht nicht vom Oldenburger TB II: Vom Schlusslicht kehrte die Mannschaft von Trainer Björn Becker mit einem ungefährdeten 81:69 (35:38)- Erfolg im Gepäck in die Flughafenstadt zurück. Es war der sechste Triumph im sechsten Spiel für den Tabellenzweiten, den nur die um 14 Punkte schlechtere Korbdifferenz von Primus TuS Bramsche trennt. Zum Abschluss der Hinrunde am 16. Dezember geht das voraussichtliche Gipfeltreffen beider Mannschaften in der SCL-Halle über die Bühne.

Ohne ihre Leistungsträger Ante Mioc (Grippe) und Maurice Rayshawn Williams (Urlaub) mussten die SCL-MTB-Lion-Kings erst einmal die nicht leichte Hürde in Oldenburg bewältigen. Gegen die mit etlichen Talenten aus der Nachwuchs-Bundesliga gespickten Gastgebern startete der SCL gut und verbuchte nach einer 18:6-Führung das erste Viertel mit 23:12 für sich.

Angesichts der souverän geführten Partie nahm Headcoach Björn Becker einige Wechsel vor, gab Kräften von der Bank mehr Einsatzzeiten – mit der Folge, dass es einen Bruch im Spiel gab. Die Oldenburger drehten mit dem 26:12 im zweiten Abschnitt die Partie und gingen mit einer 38:35-Führung in die Halbzeit.

„Angriffe wurden mit dem Kopf durch die Wand geführt, die Defense-Einstellung und auch das Teamplaying stimmte nicht“, monierte Becker in der Pause. Die Langenhagener wussten anschließend vor allem in der Defense, die Intensität zu steigern. Georgios Ouzounis, Francesco Yanduka und Solomon Sheard überzeugten – überragend agierte Forward Bart Zents, der im dritten Abschnitt (24:14) zur Attacke blies und mit insgesamt 29 Punkten erfolgreichster Werfer war. Im letzten Viertel (22:17) war der Widerstand dann endgültig gebrochen.

SC Langenhagen: Zents (29), Sheard (12), Semedo (11), Schikowski (10), Yanduka, Geldmacher (je 7), Semlitsch (3), Ouzounis (2), Hintza

Von Dirk Drews