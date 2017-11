SF Aligse quälen sich – auf dem Parkett und dem Kamener Kreuz

Volleyball. Die Uhr zeigte bereits 0.06 Uhr, als Trainer Harald Thiele nach dem 3:1 (25:23, 24:26, 25:21, 25:17)-Sieg beim Post SV Aachen wieder Aligser Boden unter den Füßen verspürte. Die Drittligamänner der SF Aligse hatten ihre Auswärtsaufgabe mit Bravour gelöst, den vierten Dreier in Folge eingesackt und dabei mit dem Spiel noch am wenigsten Probleme gehabt. Doch dazu später mehr.

„Hut ab vor dem Biss und dem Gewinnen-zu-Wollen“, sagte Thiele. „Wir haben diesmal aber so was von deutlich den Ton angegeben.“ Das Ergebnis sei zwar gar nicht so klar ausgefallen, doch für die Zuschauer sei es von Anfang an zu spüren gewesen. „Wir haben gestürmt, Druck gemacht und ein Spielkonzept gehabt“, berichtete Thiele stolz. Und seine Mannen seien nach langer, anstrengender Anreise über die Schmerzgrenze gegangen. „Quäl dich, du Sau“, habe er so manchem Spieler – als Beispiel nannte er Patrick Pioßek – zugerufen und dabei eine Anleihe aus dem Radsport genommen. Udo Bölts hatte seinerzeit Jan Ullrich mit diesem Ausruf zusätzliche Motivation gegeben. Bastiaan Göppert kassierte ein Sonderlob von Thiele.

Lediglich in Satz zwei hatten die Gallier ein wenig Probleme und gaben ihn ab. Da habe er ein wenig Angst gehabt, ob sein Team über fünf Sätze gehen könnte, gab Thiele zu. Die Anreise war eben doch strapaziös. Am Kamener Kreuz hatte der Kleinbus der Aligser eine Reifenpanne. Das Team wechselte das Rad selber. „In 18 Minuten“, berichtete Thiele lachend.„Nicht ganz so schnell wie bei der Formel 1.“

Auf dem Rückweg stellten sich zwei Vollsperrungen dem Tross in den Weg. Doch an manchen Tagen kann einen eben einfach gar nichts aufhalten.

Von Ole Rottmann