SF Aligse reiten die Erfolgswelle

Volleyball. „Der Trainer mag es gerne weniger knapp“, sagte der Trainer. Ein 3:0-Sieg klingt im ersten Moment zwar deutlich, betrachtet man allerdings die einzelnen Satzergebnisse, sieht das schon wieder ein wenig anders aus – 25:23, 25:22, 25:23. „Doch letztlich ist es natürlich besser, knapp zu gewinnen, als 4:0 zu führen und am Ende 4:4 zu spielen“, ergänzte Harald Thiele, von dem auch das erste Zitat stammt, in Anspielung auf die Ereignisse des Fußball-Ruhrpott-Derbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

Die Gäste führten im Münsterland zwar von Beginn an – zeitweise auch mit fünf oder sechs Punkten Abstand –, doch zum Satzende entscheidend abzusetzen vermochten sie sich nicht. „Wie ist das nochmal gleich mit dem Pferd?“, fragte Thiele im Scherz und zog neben dem Beispiel aus dem Fußball direkt einen Vergleich mit einer weiteren Sportart, in der sich Springpferde eben gerade nur so hoch bemühen wie nötig, um das Hindernis erfolgreich zu überwinden. „Die Latte hat geklippert, aber sie ist nicht runtergefallen“, sagte Thiele.

Die Aligser bestimmten das Geschehen, brachten durch eigene Fehler den TSV aber immer wieder ins Spiel. Vielleicht hätte es auch daran gelegen, dass er viel gewechselt habe, mutmaßte der Coach. „Doch ich wollte jeden Spieler auch einsetzen, wenn er schon mitfährt.“ Am Ende habe das Korsett der Mannschaft ausreichend stützende Wirkung gehabt, um die drei Punkte mitzunehmen.

In der nächsten Woche gastiert der Tabellenführer an der Schleswiger Straße. „Auf das Spiel gegen Lüneburg sind wir alle jetzt schon heiß“, betonte Thiele.

SF Aligse3 Detmolder TV1

„Da kannst du ja reden, wie du willst“, sagte Matthias Raschke, der Trainer der Aligser Frauen. Sein Team steht in der Tabelle klar vor den Gästen aus dem Lipperland – und hatte die Detmolderinnen daraufhin wohl etwas zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Raschke hatte seine Startformation verändert, Maxima Schröder („Unser Küken“, Raschke) und Happy Ausmeier bekamen eine Chance von Anfang an.

Die Gewissheit, das Spiel mit 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:21) gewonnen zu haben, sorgte dafür, dass beim Coach das Positive überwog, doch so ganz vergessen hatte er den etwas holprigen Beginn vor gut 100 Zuschauern nicht. Aligser Rückstände gab es in den Sätzen eins und zwei, letztlich lag Raschkes Team dennoch mit 2:0 in Front. „Da gibt es dann kleine Ungenauigkeiten, die in der Summe zum Rückstand führen“, sagte der Coach, der Probleme im Block ausgemacht hatte und diese mit der Hereinnahme Hanna Viemanns zu lösen versuchte – was gelang.

„Dann begannen wir, uns zu stabilisieren“. Allerdings nicht, ohne zuvor Durchgang drei abzugeben – den deutlichsten. Raschke zweifelte dennoch zu keiner Phase an den drei Punkten für seine Mannschaft. Auch wenn das Service nicht so gelang, wie er sich das gewünscht hätte. „Da sind wir zu viel Risiko gegangen“, fand er. Ungewohnt viele Fehlaufschläge waren die Folge.

Doch das gute Ende behielten die Gallierinnen für sich. Dass sie insgesamt nur einen Punkt mehr gewannen als der DTV, verdeutlicht, wie knapp es zugegangen war. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung“, bilanzierte Raschke und bezog neben den Spielerinnen („Alle 13, die da waren, habe ich eingesetzt und gebraucht.“) auch sein Funktionsteam mit ein. „Das hat schon etwas von Professionalität“, sagte er zufrieden.

MTV Gifhorn3 SF Aligse II0

Mit 13:3 lagen die Aligser Frauen in der Partie der Verbandsliga 4 im ersten Satz schon in Führung, ehe nicht mehr viel klappte. „Der Beginn war phänomenal. Dann kam nach einer Aufschlagserie des MTV bei uns der Einbruch“, sagte Trainer Sven Meier, dessen Team durch das 21:25, 14:25, 16:25 auf den Relegationsrang abgerutscht ist. „Pro Rotation haben wir drei Fehler mehr gemacht als der Gegner. Es war wenig Selbstvertrauen zu spüren – die Bälle fielen in unser Feld, ohne dass noch jemand gezuckt hat“, sagte Meier. „Im Training funktioniert alles hervorragend. Jetzt muss ich mir etwas einfallen lassen, wie die Mannschaft das mit in den Spieltag nehmen kann. In der Tabelle ist noch alles eng, aber wir müssen in die Puschen kommen.“

Von Ole Rottmann und Dirk Herrmann