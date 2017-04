Aligse. Harald Thiele fühlt sich an eine Tischtennis-Partie erinnert. „Die Tendenzen gehen bei mir gerade hin und her wie ein Pingpongball“, sagt der Trainer der SF Aligse und beschreibt damit sinnbildlich, warum es der Mannschaft gerade so schwerfällt, eine Entscheidung über ihre Zukunft zu fällen.

Sportlich hatte das Team den Klassenerhalt in der 2. Volleyball-Bundesliga trotz nur neun Punkten in der Rückrunde geschafft. Am Dienstag wollten die Aligser bei einem Mannschaftstreffen eigentlich darüber entscheiden, ob sie auch im nächsten Jahr in der Nordstaffel antreten wollen, oder ob sie sich in die 3. Liga zurückziehen werden. Nach zweieinhalb Stunden endete das Treffen ohne Ergebnis.

„Alle wollen weiter Volleyball spielen, müssen nun aber noch einmal in sich gehen“, sagt Thiele. Morgen gibt es die nächste Gelegenheit darüber zu entscheiden, wie es in Aligse weitergehen soll. Eine Richtung, in die es gehen könnte, ließ sich Thiele nicht entlocken, er betont aber: „Es muss eine klare Entscheidung des Teams sein.“

Fakt ist: Bis zum 2. Mai muss auf jeden Fall eine Entscheidung her, dann erwartet die Volleyball-Bundesliga die Lizenzunterlagen. Im Fall eines Aligser Rückzuges hätte Nachbar USC Braunschweig als erster Absteiger gute Karten, auch in der kommenden Saison in der 2. Liga zu spielen. Doch auch der USC muss sich nun noch ein wenig gedulden. Mindestens bis morgen.



Von Christoph Hage