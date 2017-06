Hannover. Es ist die erste von zwei Chancen auf den Sprung in die 1. Rugby-Bundesliga: Nord-Zweitligist SG SV Odin/VfR 06 Döhren tritt am Sonnabend um 16 Uhr beim RC Berlin Grizzlies zum Aufstiegsfinale an. Bei den Grizzlies, die zu wichtigen Partien Spieler aus England einfliegen, soll es Unstimmigkeiten bei den Pässen gegeben haben. Drei Partien wurden in der Staffel Ost gegen die Hauptstädter gewertet, einmal bekamen sie kein Team zusammen. „Vor einer Woche haben wir uns damit noch beschäftigt, jetzt ist uns das egal. Wir wollen dort aufsteigen“, bekräftigt Spielertrainer Rafael Pyrasch vom VfR.

Die Gäste wollen sich die Ausweise vor dem Ankick genau ansehen. „Ich gehe aber davon aus, dass bei den Berlinern 22 Mann auf der Liste stehen, die auch spielberechtigt sind“, sagt Pyrasch. „Sollte dem nicht so sein, legen wir auf jeden Fall Protest ein – selbst wenn wir gewinnen.“ Die Grizzlies erwartet er im Sturm beweglich, von den Standards dürfte viel abhängen. Ein Vorteil der SG könnte darin liegen, das Spiel mit ihren bulligen Stürmern langsam zu machen.

Schafft es die SG nicht, gibt es in der Relegation eine zweite Möglichkeit. Am nächsten Wochenende wäre dann der SV Odin Gastgeber für den Vorletzten der 1. Bundesliga Nord/Ost, den FC St. Pauli.

Beim Siebener-Turnier in Rom startet Deutschland mit einem Entwicklungsteam. Von Hannover 78 soll Stammkraft Phil Szczesny nach auskurierter Handgelenkverletzung Spielpraxis sammeln, auch sein Vereinskamerad Nicolas Müller ist dabei. Von Germania List sind Daniel und Niklas Koch nominiert.

Am Dienstag steigt bei Odin um 12 Uhr die deutsche Schul-Meisterschaft. Aus Hannover sind unter anderem die Lutherschule, die Grundschulen Auf dem Loh und Uhland-Schule sowie die IGS Büssingweg dabei. Der Wettbewerb ist ein Teil des Projektes „Get in to Rugby“ des Weltverbandes IRB.

