Wunstorf. Gleichwohl wird es nicht leicht, diesen kleinen Rückstand beim Liga-Finale anlässlich der Kieler Woche Ende Juni aufzuholen – die Eckernförder fahren schließlich auch mit. Nur Platz eins berechtigt zum direkten Aufstieg, bis zu Position zehn kämpfen die Crews in der Relegation um das Startrecht im Oberhaus. In Kiel wurde das SLSV-Team in der J/70 Vierter.

„Wir sind mit dem Ergebnis und der Ausgangsposition sehr zufrieden“, unterstreicht Team-Captain Niels Hentschel. „Der Platz in der Relegation ist uns nicht mehr zu nehmen.“

Von Flaute bis zu starken Sturmböen und von drei Grad bis Sonnenschein mit angenehmen Temperaturen war in der Kieler Bucht alles dabei. Uwe Bredthauer, Alexander Gensch, André Steuer und Hentschel wussten zwar zu überzeugen. „Aber da lässt sich noch einiges verbessern“, kommentierte der Team-Captain. Seine Mannschaft kommt mit starkem Wind gut klar – da war es Pech, das am abschließenden Tag wegen zu starken Ostwinds nicht mehr mehr gesegelt werden konnte. Der SLSV belegte die Plätze 12, 4, 3, 11, 3, 1 und 14 – das war das Streichergebnis.

Die Regionalligen sind erst in dieser Saison eingeführt worden, um den Andrang auf die Bundesliga sozusagen besser kanalisieren zu können. 22 Vereine haben in dieser Staffel gemeldet. „Unser Ziel ist ganz klar die 2. Bundesliga, nachdem wir im letzten Jahr so knapp geschlagen absteigen mussten“, unterstreicht Hentschel. Nun wollen die Schaumburg-Lippischen zunächst einige kleine Schäden an ihrer J/70 ausbessern – in diesem Boot wird in der Bundesliga gesegelt – dann geht es mit dem Training weiter.

Auf dem Steinhuder Meer stehen am Wochenende zwei Regatten an. Beim Hannoverschen YC geht es Sonnabend ab 14 Uhr um die Distriktmeisterschaft Nord im Laser Tack 4.7, fünf Wettfahrten sind bis Sonntag vorgesehen.

Um die 54. Silberne Seerose wird beim SC Steinhuder Meer Sonnabend ab 12 Uhr gestritten. In der O-Jolle, dem Laser Standard und dem Laser Radial sind Ranglistenpunkte zu vergeben. 40 Starter sind in den

O-Jollen dabei.

