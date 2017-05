Altenhagen. Die Saison 2016/17 wird für die Männer des SV Altenhagen nicht eben als eine erfolgreiche in die Geschichtsbücher eingehen. An ihrem Ende steht der Abstieg in die Bezirksliga, Kolja Abendroth und seine Mitstreiter haben ihn in der . Der Kapitän war der Pechvogel, der gegen die junge Riege von Hannover 96 III das Schlüsselspiel verlor – gegen Nikolas Misera zog er mit 11:5, 9:11, 11:9, 10:12, 10:12 zum 3:6 den Kürzeren. „Nikolas spielt variable Aufschläge, sodass ich über den Rückschlag teilweise nicht ins Spiel kam. Das hat mir das Genick gebrochen“, berichtete Abendroth. „Beim 10:9 im fünften Satz hatte ich trotzdem einen Matchball. Es wäre eine gute Chance gewesen, den Lauf der Gäste zu durchbrechen.“

Die Altenhagener waren gut in die Partie gekommen, führten nach dem Doppel mit 2:1. Spitzenspieler Friedrich Blume rang danach Dennis Rabaev mit einem 11:8 im fünften Durchgang nieder. Obwohl er zuletzt nicht regelmäßig trainieren konnte, triumphierte die Nummer eins später auch im Topspiel gegen Felix Misera mit 7:11, 11:8, 10:12, 11:8, 13:11. „Unser Abstieg ist ärgerlich, zumal es vermutlich keine Nachrücker geben wird. Zum Ende der Rückrunde haben wir alle wichtigen Spiele gewonnen, nur durch die außerplanmäßigen Erfolge des TTV 2015 Seelze III und TuS Bothfeld sind wir überhaupt in die Relegation gerutscht“, sagte Blume.

Da Eric Engelhardt und Helge Rösner gehandicapt in die Partie gegangen waren, standen die Vorzeichen nicht gut. „96 ist mit den ganzen jungen und heißen Spielern vor Ort gewesen, das ist in dieser Saison die mit Abstand beste Bezirksliga-Mannschaft gewesen“, betonte Blume. Martin Emrich und Rösner markierten die weiteren Punkte der Altenhagener. Spitzenspieler Blume will dem Verein treu bleiben: „Die Bezirksliga reizt mich nicht besonders, das stimmt. Und es gibt schon ein paar Angebote von höherklassigen Vereinen. Aber aufgrund unseres Zusammenhalts, dem Spaß mit der Truppe und dem Ziel Wiederaufstieg habe ich schon vor einiger Zeit zugesagt, auch im Falle des Abstiegs zu bleiben“, sagte er.

Abgesehen von fünf Jahren hat der SV Altenhagen fast zwei Jahrzehnte am Stück in der Bezirksoberliga aufgeschlagen. „Nach der Sommerpause werden wir wieder topmotiviert sein und den sofortigen Wiederaufstieg anpeilen“, konstatierte Abendroth.

Klassenerhalt als Belohnung

Die Anspannung bei der TuSpo Bad Münder ist groß gewesen. Unterm Strich sicherten sich die Kurstädter mit klaren Siegen gegen die TSG Ahe-Kohlenstädt (9:1) und die SSG Halvestorf/Herkendorf (9:2) jedoch souverän ihren Platz in der Bezirksliga 2. „Das war trotzdem anstrengend. Wir waren über 13 Stunden in der Halle“, berichtete Sprecher Jörn Bannert. Das Auftaktspiel gegen die TSG sei nur zu Beginn spannend verlaufen. „Da hatten wir auch ein wenig Glück“, gestand Bannert. Nachdem Sven Severit im fünften Satz das 3:1 markiert hatte, waren die Weichen gestellt. Weil die unterlegenen Aher in der Folge die SSG mit 9:4 besiegten, war die Luft frühzeitig raus. Die Doppel Severit/Michael Dorn, Johannes Waßmuth/Benjamin Simko und Bannert/Sven Grothe machten im zweiten Spiel auch rechnerisch den Klassenerhalt schnell klar.

Der VfV Concordia Alvesrode hat hingegen den Aufstieg in die Bezirksliga 3 verpasst. Am Ende fehlten zwei Spiele zur Realisierung des Traums. „Wir haben aber gezeigt, dass wir zu Recht dabei gewesen sind“, betonte Kapitän Helge Flügge. Beim 5:9 gegen den TTC Helga Hannover, Ausrichter der Dreierrunde, hielten Björn und Daniel Könecke die Partie nur bis zum 3:4 offen. Nachdem die TSG Ahlten II zuvor mit 9:6 gegen die Gastgeber triumphiert hatte, hätten die Concorden ein 9:4 gegen die Ahltener benötigt. Sie zeigten Moral: Zwei Doppel, Björn und Daniel Könecke sorgten für einen 4:2-Start. Umso ärgerlicher, dass Andreas Wanza eine 2:0-Satzführung aus der Hand gab: „Ich war einfach platt“, sagte er. Seine Niederlage sollte sich als Knackpunkt herausstellen. Die Siege von Daniel Könecke, Wanza und Jan Flügge genügten nicht.

Auch dem TSV Rethen ist der Aufstieg nicht vergönnt gewesen. „Es hat uns personell hart getroffen. Aufgrund von Verletzungen und Urlaub waren wir nicht komplett, unsere Zweite musste parallel spielen“, berichtete Sprecher Thomas Bähre nach den 1:9-Pleiten gegen den TSV Bemerode und TTC Helga Hannover II und dem verpassten Sprung in die 1. Bezirksklasse 6. Erschwerend hinzu kam, dass Norbert Igelbrink seine Einzel und Doppel verletzungsbedingt abgeben musste. „Eine Absage kam für uns aber nicht in Frage“, sagte Bähre.

Im Kampf um einen Platz in der 2. Bezirksklasse 12 legte die SV Arnum gegen die Rethener Reserve in den Doppeln den Grundstein zum 9:3. Marco Richard/Knut Cremer, Heimo Vorndamme/Lennart Timur und Ernst Niehoff/Kevin Dewenter legten ein 3:0 vor.

Steckrüben behalten die Nerven

Mehr als drei Stunden lang mussten die Frauen des FC Bennigsen für das 8:5 gegen den TSV Friesen Hänigsen kämpfen. Es war ein irres Spiel, denn nach einer 4:1-Führung führten plötzlich die Hänigserinnen mit 5:4. Doch die Steckrüben behielten die Nerven: Tanja Luppino, Freya Sieger, Julia Juschkewitz und Carmen Kammer sicherten den Klassenerhalt in der Bezirksliga 3. „Es waren so viel knappe Niederlagen in dieser Saison. Darum war die Freude umso größer, diesmal zu gewinnen“, jubelte Juschkewitz.

Mit drei Mannschaften ist der VfV Concordia Alvesrode zukünftig im Bezirk vertreten, denn der Drittvertretung gelang durch ein 8:3 gegen den TSV Schneeren der Aufstieg in die Bezirksklasse 6. „Nach ihrer tollen Saison hat sich die Mannschaft das absolut verdient“, sagte Sprecherin Jana Woltmann. Der TSV Pattensen hatte verzichtet.

Von Martina Emmert und Uwe Serreck