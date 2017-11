SV Bolzum will auf Platz überwintern

Tischtennis. Die Burgwedelerinnen treffen in der 2. Bundesliga Nord am Sonnabend (14 Uhr) im letzten Heimspiel des Jahres auf den TSV Langstadt. Der Tabellenvierte veränderte sein Team im Vergleich zur Vorsaison auf zwei Positionen. Monika Pietkiewicz ist in Hannover kein unbeschriebenes Blatt, die Polin trug zu Bundesligazeiten das 96-Trikot. Einen Glücksgriff landete der Verein mit Alena Lemmer, die trotz ihrer erst 20 Jahre über einen großen Erfahrungsschatz auf internationalem Parkett verfügt. Auf Polina Trifonova und Dijana Holoková wartet also abermals eine echte Herausforderung.

TTK-Neuzugang Trifonova fühlt sich in ihrer neuen sportlichen Heimat „voll zu Hause“. Die Atmosphäre sei superfreundlich. Höchstleistungen würden ihr nicht nur von Langstedts Spitzenspielerinnen abverlangt. „Kein Spiel ist einfach, und Monika und Alena sind sehr gute Spielerinnen“, sagt Burgwedels Spitzenkraft. Kein Grund, warum der TTK sein Licht unter den Scheffel stellen müsse, findet Teambetreuer Michael Junker: „Wir können an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden. Chancenlos sollten wir nicht sein, aber Langstadt gehört schon die Favoritenrolle.“

MTV erwartet RSV Braunschweig

Die Engelbostelerinnen sind in der Oberliga Nord-West vier Wochen lang nicht im Einsatz gewesen, stehen allerdings immer noch an der Tabellenspitze, weil sich die Rivalen die Punkte gegenseitig wegnahmen. Die Herbstmeisterschaft? Lange Zeit kein Thema beim Aufsteiger. Zumal es nun am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den RSV Braunschweig und damit einen direkten Konkurrenten geht – ein Spitzenspiel im finalen Auftritt an eigenen Tischen in diesem Jahr. „Wir haben jetzt natürlich Lunte gerochen“, sagt MTV-Trainer Stephan Hartung, „und wollen alles daransetzen, die beiden Spiele noch zu gewinnen.“ Aus diesem Grund werde auch Kateryna Somova, die über eine 7:0-Einzelbilanz verfügt, noch einmal zum Einsatz kommen. Kateryna Bashmakova, Tabea Braatz und Sarah Falczyk werden das Gastgeberteam komplettieren.

Bolzumer sind sehr zufrieden

Der SV Bolzum lässt die Hinrunde in der Regionalliga Nord am Sonnabend (16 Uhr) bei den SF Oesede ausklingen. „Der Aufsteiger hat sich mit Jugend-Nationalspieler Jonah Schlie recht ordentlich verstärkt und bislang auch gut geschlagen. Der Gegner scheint ausgeglichen besetzt zu sein und ist von daher schwer einzuschätzen“, sagt Sven Hielscher. Bolzums Kapitän erwartet eine offene Begegnung, sein Team werde jedoch alles versuchen, um Platz zwei zu halten. „Unabhängig vom Ausgang sind wir mit der Punktausbeute in der Hinrunde sehr zufrieden“, sagt Hielscher.

In der Bezirksoberliga Nord empfängt der SSV Langenhagen am morgigen Freitag (20 Uhr) die Sp.Vg. Hüpede/Oerie zum Absteigerduell. Die Ergebnisse aus der Vorsaison (7:9, 8:8) lassen einen spannenden Kampf erwarten.

Von Martina Emmert