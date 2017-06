Bredenbeck. Die 34. Auflage des Döhrener Abendlaufes ist einmal mehr zum Erfolgsmodell geworden. Stets am ersten Freitag im Juni treffen die besten Läufer der Region zusammen. 750 Finisher kamen auf den fünf Strecken zusammen.

Bei drückender Hitze nahmen im Zehn-Kilometer-Hauptlauf 101 Frauen die Strecke am hannoverschen Maschsee und durch die Leinemasch in Angriff. Das Siegerduo Gwendolyn Mewes (LAC Langenhagen/39:21) und Beate Marx (Hannover/40:34) war enteilt, doch dahinter lief Sabine Meier von der SG Bredenbeck in der Spitzengruppe mit. Am Ende musste sie noch zwei jüngere Rivalinnen ziehen lassen und kam nach 43:45 Minuten als Fünfte im Ziel an. Den Sieg in der W-50-Klasse machte ihr allerdings keine streitig.

Ebenfalls auf Rang fünf kam bei den Männern Michael Kendelbacher (Körperwerk Gehrden) nach 35:05 Minuten an. Er verpasste allerdings den Sieg in seiner M-35-Altersklasse. Der Lohnder René Jäger war um zehn Sekunden schneller. Ebenfalls unter die Top 10 der insgesamt 274 Männer auf dieser Strecke kamen Jörg Kleinholz-Mewes (KGS Goetheschule, 36:36/1. M 40) sowie Jan Sievers (SGB/37:03/3. M 35) als Neunter und Zehnter.

Auf der 6,6-Kilometer-Runde überzeugte der Barsinghäuser Lukas Schendel. Unter den 156 Teilnehmern der Männer-Kategorie im 275-köpfigen Feld schloss er als Siebter ab. Seine Wertung der M-15-Schüler gewann Lukas in 25:36 Minuten damit klar. Auch Reinald Maletzka aus Barsinghausen wurde zum Sieger. Auf Gesamtrang 20 verbuchte er in 28:30 Minuten den M-60-Sieg, knapp vor Till Keßler (JFV Calenberger Land), der als 21. in 28:45 Minuten zum Sieger der M-18-Klasse wurde.

Von Matthias Abromeit