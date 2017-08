Schlafmützigkeiten bringen Empelde Maddogs ins Hintertreffen

Empelde. Verpatzte Anfangsphasen im ersten und zweiten Drittel haben den Empelde Maddogs die Aussicht auf einen erfolgreichen Auftakt nach der Sommerpause vernebelt. Gegen die Salt City Boars Lüneburg mussten sie in beiden Abschnitten schnell drei Gegentreffer hinnehmen. Der Regionalligist verlor das Heimspiel trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd mit 4:8 (2:3, 2:3, 0:2).

„Wir haben es nicht geschafft, als Team unsere Taktik umzusetzen und an einem Strang zu ziehen,“ sagte der sichtlich enttäuschte Maddogs-Verteidiger Justin Spenke. „Alle Spieler müssen daran arbeiten, den Spaß aus der Kabine auf das Spielfeld zu transportieren und mehr an die Mannschaft zu denken.“ Schon ab der 10. Minute hatten die Empelder einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen müssen. Als sie nach dem verschlafenen Beginn wach geworden waren, gelangen ihnen die Anschlusstreffer durch Maximilian Kretschmer und Florian Tolksdorf. Bis zum Ende dieses Durchgangs waren sie nun auch die aktivere Mannschaft.

Entsprechend optimistisch ging es in den mittleren Abschnitt, doch trotz einer Aussprache in der Pause wiederholte sich das Dilemma vom Auftakt der Partie: Binnen siebeneinhalb Minuten schlugen die Lüneburger dreimal zu, zwei Treffer erzielten sie dabei in Überzahl. Tolksdorf und Timo Gollasch machten es zwar wieder spannend, die Wende blieb im dritten Drittel jedoch aus. Die Maddogs ließen ihren Gästen weiterhin zu viel Raum zum Kombinieren – es passte zur Anzahl der Torchancen, dass nur die Salt City Boars noch erfolgreich waren.

Für die Empelder Mannschaft geht es mit zwei Heimspielen gegen die Engelbostel Devils (Sonnabend, 18 Uhr) und Bremerhaven Whales (Sonntag, 15 Uhr) weiter.

Von Dirk Herrmann